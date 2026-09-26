Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Ligi ilk haftasında İspanya temsilcisi Valencia Basket ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan DaQuan Jeffries'in sağlık durumu netleşti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki oyuncunun sol el bileğinde kırık meydana geldiği saptandı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde sakatlık yaşayan basketbolcu, ağrılarına rağmen oyunda kalmaya devam etti. Takımını yalnız bırakmamak adına maç sonuna kadar sahada mücadele eden tecrübeli oyuncunun kesin durumu, müsabaka bitiminde gerçekleştirilen detaylı sağlık taramasıyla ortaya çıktı.

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Yapılan kontroller sonucunda sol el bileğindeki bir kemikte kırık olduğu doğrulanan Jeffries için kulüp sağlık heyeti hızla devreye girdi. Beşiktaş Kulübü, resmi kanallarından yayımladığı mesajla oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlandığını duyurarak kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.