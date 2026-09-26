Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ALTSO) 10 Ekim’de yapılacak organ seçimleri öncesinde Yeni Alanya’nın başlattığı kamuoyu anketi yoğun ilgi gördü. Mevcut Başkan Eray Erdem ile başkan adayı Mustafa Tuna’nın yer aldığı ankette ilk 24 saatin sonunda Tuna 1835 Erdem ise 1766 oy aldı. Mustafa Tuna böylece ilk gün sonuçlarında yarışı önde sürdürürken, iki isim arasındaki farkın sınırlı kalması ankete yönelik ilgiyi de artırdı.

Yeni Alanya’nın internet üzerinden gerçekleştirdiği anket 30 Eylül’de sona erecek. Anket sonuçları kamuoyundaki eğilimi göstermeye yönelik olup ALTSO’nun resmi seçim sürecinin bir parçası değil. Odanın yeni dönem organlarını belirleyecek resmi seçim ise İlçe Seçim Kurulu gözetiminde ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.

RESMİ SEÇİM 10 EKİM’DE

Alanya 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre ALTSO organ seçimleri 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Alanya Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak. Oy verme işlemi saat 10.00’da başlayacak ve 17.00’de sona erecek. Süreç, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile oda ve borsa organ seçimlerine ilişkin mevzuat çerçevesinde yürütülüyor.

ALTSO SEÇİMLERİ NASIL İŞLİYOR?

Ticaret ve sanayi odalarındaki seçim sistemi, kamuoyunda zaman zaman düşünüldüğü gibi yalnızca iki başkan adayının adının bulunduğu tek bir sandık yarışından oluşmuyor. Üyeler meslek grupları üzerinden meslek komiteleri ve oda meclisinin oluşumunu belirleyen seçimlerde oy kullanıyor. Yönetim kurulu başkanı ve diğer oda organlarının belirlenmesi ise mevzuatta öngörülen aşamalı seçim sistemi kapsamında gerçekleşiyor. Bu nedenle meslek gruplarındaki sandık sonuçları, odanın yeni dönem yönetim yapısının şekillenmesinde temel önem taşıyor.

OY KULLANACAK ÜYELER NELERE DİKKAT ETMELİ?

İlçe Seçim Kurulu ilanında seçim günü oy kullanacak kişilerin kimliklerini oda, borsa veya resmi kuruluşlar tarafından verilen belgelerle ispatlamalarının zorunlu olduğu bildirildi. Tüzel kişileri temsilen oy kullanacak gerçek kişiler için de temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisini gösteren belgelerin ibraz edilmesine ilişkin özel hükümler bulunuyor. Bu nedenle ALTSO üyelerinin sandığa gitmeden önce seçmenlik ve temsil durumlarıyla ilgili resmi duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.

ALANYA EKONOMİSİ İÇİN ÖNEMLİ SEÇİM

ALTSO’daki seçim yarışı yalnızca oda yönetiminin belirlenmesi açısından değil, Alanya’nın ekonomik yapısı nedeniyle de yakından takip ediliyor. Turizmin yanında tarım, inşaat, gayrimenkul, perakende, ulaştırma, hizmet ve farklı ticaret kollarının aynı kent ekonomisi içinde buluşması, odanın meslek komiteleri üzerinden geniş bir sektör yelpazesini temsil etmesini sağlıyor. ALTSO’nun resmi faaliyet alanlarında ticaret ve oda sicili hizmetlerinden turizm ve dış ilişkilere, eğitimden fuar organizasyonlarına ve girişimcilik çalışmalarına kadar çok sayıda başlık bulunuyor.

SEÇİM YARIŞINDA SON DÜZLÜK

Mevcut Başkan Eray Erdem ile Mustafa Tuna’nın yarıştığı seçim öncesinde çalışmaların önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor. Adayların sektör temsilcileri ve oda üyeleriyle temasları sürerken, Yeni Alanya’nın anketindeki tablo da kamuoyunun seçim sürecine gösterdiği ilgiyi ortaya koydu. Anketteki sıralamanın 30 Eylül’de nasıl şekilleneceği merak edilirken, ALTSO’nun yeni dönemindeki asıl tablo 10 Ekim’de başlayacak resmi sandık süreciyle belirlenecek.

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