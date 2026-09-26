Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Alanya ve çevresinde eylül ayının son günleri yağışlı geçecek. Mevcut parçalı bulutlu havanın yerini, 27 Eylül Pazar gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağışa bırakması bekleniyor.

Pazar günü bölge genelinde etkili olacak yağışla birlikte, günün en düşük sıcaklığının 22, en yüksek sıcaklığının ise 30 derece seviyelerinde ölçüleceği tahmin ediliyor.

YENİ HAFTADA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yağışlı sistemin yeni haftanın ilk günlerinde de gücünü koruması öngörülüyor. Tahminlere göre 28 Eylül Pazartesi günü sıcaklıklar 20 ile 30 derece arasında değişirken, 29 Eylül Salı günü termometreler 21 ile 31 dereceyi gösterecek. Her iki günde de gök gürültülü sağanak geçişleri devam edecek.

30 Eylül Çarşamba günü yağış sürerken sıcaklıkların 21 ile 28 derece aralığına inmesi, nem oranının ise yüzde 91 seviyesine kadar ulaşması bekleniyor.

YAĞIŞLAR BÖLGEYİ NE ZAMAN TERK EDECEK?

Meteoroloji'nin 27 Eylül ile 3 Ekim tarihlerini kapsayan uzun vadeli tahmin haritaları, yağışlı periyodun hafta ortasından sonra da etkisini sürdüreceğine işaret ediyor. 1 Ekim Perşembe günü gök gürültülü sağanak, 2 Ekim Cuma günü ise yağmur ihtimali bulunuyor. Hava koşullarının hafta sonuna doğru normale dönmesi ve bulutların dağılması bekleniyor.

Alanya ve çevresini kapsayan bu yağışlı hava dalgasının, bölgedeki tarım ve turizm faaliyetleri üzerinde muhtemel etkileri yakından takip ediliyor. Uzun süreli sağanak geçişleri nedeniyle kıyı kesimlerdeki vatandaşların günlük planlamalarında hava tahminlerini dikkate alması önem taşıyor.