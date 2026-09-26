İstanbul'da yoğun trafikten kurtulmak isteyen bazı sürücüler, otoyolda ters yöne girerek trafik akışını tehlikeye attı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, kural ihlali yapan araçlar nedeniyle karşı yöndeki trafik de olumsuz etkilendi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Karşı şeritten gelen araçlarla çarpışma riskine aldırış etmeyen sürücülerin o anları, çevredeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Çok sayıda aracın peş peşe ters yönde ilerlediği ve diğer sürücülerin yolda beklemek zorunda kaldığı anlara ait görüntüler, sosyal medya platformlarında paylaşıldıktan sonra gündem oldu.

TERS YÖNDE İLERLEMENİN YAPTIRIMI NEDİR?

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, tek yönlü yollarda ters yöne girmek trafik güvenliğini kasten tehlikeye atmak kapsamında değerlendiriliyor. Bu kural ihlalini gerçekleştiren sürücülere idari para cezası ve ehliyet ceza puanı uygulanıyor. Ayrıca ters yönde ilerlerken meydana gelebilecek olası bir trafik kazasında, kuralı ihlal eden sürücü hukuki olarak asli kusurlu kabul ediliyor.