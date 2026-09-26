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Sonuçlar bilgilendirme amaçlıdır. İkramiye ödemeleri için Milli Piyango İdaresi'nin resmi sonuçları esas alınır.

6 bilen çıkmadı; 710.436.186,95 TL tutarındaki büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Bir sonraki çekiliş 28 Eylül 2026 Pazartesi günü yapılacak.

Çılgın Sayısal Loto'nun 26 Eylül 2026 Cumartesi akşamı saat 21:30'da yapılan 115. çekilişinde kazandıran numaralar 35, 42, 44, 64, 70, 87 oldu. Joker 3, SüperStar 87.

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