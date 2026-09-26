Çılgın Sayısal Loto'nun 26 Eylül 2026 Cumartesi akşamı saat 21:30'da yapılan 115. çekilişinde kazandıran numaralar 35, 42, 44, 64, 70, 87 oldu. Joker 3, SüperStar 87.
6 bilen çıkmadı; 710.436.186,95 TL tutarındaki büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Bir sonraki çekiliş 28 Eylül 2026 Pazartesi günü yapılacak.
İKRAMİYE DAĞILIMI
|Bilen
|Kazanan
|Kişi başı ikramiye
|6
|Devir
|710.436.186,95 TL
|5+1
|0
|0,00 TL
|5
|4
|1.075.117,45 TL
|4
|303
|14.192,95 TL
|3
|11.775
|913,05 TL
|2
|178.671
|90,25 TL
İKRAMİYE DAĞILIMI
|Bilen
|Kazanan
|Kişi başı ikramiye
|6star
|0
|0,00 TL
|5+1star
|0
|0,00 TL
|5star
|0
|0,00 TL
|4star
|2
|709.647,50 TL
|3star
|29
|91.305,00 TL
|2star
|439
|2.500,00 TL
|1star
|2.693
|250,00 TL
|0star
|5.907
|125,00 TL
Sonuçlar bilgilendirme amaçlıdır. İkramiye ödemeleri için Milli Piyango İdaresi'nin resmi sonuçları esas alınır.
Kaynak: Haber Merkezi