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ChatGPT ajanları 53 kullanıcı görselini internete sızdırdı
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Çılgın Sayısal Loto'nun 26 Eylül 2026 Cumartesi akşamı saat 21:30'da yapılan 115. çekilişinde kazandıran numaralar 35, 42, 44, 64, 70, 87 oldu. Joker 3, SüperStar 87.

6 bilen çıkmadı; 710.436.186,95 TL tutarındaki büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Bir sonraki çekiliş 28 Eylül 2026 Pazartesi günü yapılacak.

İKRAMİYE DAĞILIMI

Bilen Kazanan Kişi başı ikramiye
6 Devir 710.436.186,95 TL
5+1 0 0,00 TL
5 4 1.075.117,45 TL
4 303 14.192,95 TL
3 11.775 913,05 TL
2 178.671 90,25 TL

İKRAMİYE DAĞILIMI

Bilen Kazanan Kişi başı ikramiye
6star 0 0,00 TL
5+1star 0 0,00 TL
5star 0 0,00 TL
4star 2 709.647,50 TL
3star 29 91.305,00 TL
2star 439 2.500,00 TL
1star 2.693 250,00 TL
0star 5.907 125,00 TL

Sonuçlar bilgilendirme amaçlıdır. İkramiye ödemeleri için Milli Piyango İdaresi'nin resmi sonuçları esas alınır.

Kaynak: Haber Merkezi