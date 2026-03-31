Dolar bugün kaç TL? 31 Mart 2026 itibarıyla dolar/TL gün içinde dalgalı bir seyir izliyor ve banka/kurum ekranlarında alış-satış makasıyla birlikte anlık güncelleniyor. En güncel dolar alış-satış kuru, işlem yaptığınız bankaya, döviz bürosuna ve saatine göre değiştiği için “dolar kuru canlı” ekranından kontrol etmek gerekiyor.

Alanya’da döviz hareketi her zamanki gibi yakından takip ediliyor çünkü turizm gelirleri, otel kontratları, yurt dışı acente ödemeleri ve ithal girdi maliyetleri doğrudan dolar kuruna bağlı. Kurun yönü, sezon planlamasından günlük harcamaya kadar birçok kalemi etkiliyor.

Serbest piyasada dolar bugün (31 Mart 2026) saat 09:30 itibariyle 44.4709 TL'den alınıp 44.4795 TL'ye satılıyor. Dolar düne göre güne yüzde 0.08 yükselişle başladı. Euro 50.9735 TL'den alınıp 51.0355 TL'den satılıyor.

DOLAR BUGÜN KAÇ TL (31 MART 2026)

31 Mart 2026’ta dolar/TL kuru gün içinde anlık olarak değişiyor; bu yüzden tek bir “sabit” rakamdan söz etmek doğru olmuyor. “Dolar kaç lira” sorusunun en net cevabı, işlem anında görülen dolar alış ve dolar satış fiyatı.

Alanya’da özellikle turizm işletmeleri için önemli olan, sadece spot kur değil; kartlı tahsilatların hangi kurdan geçtiği, sanal POS’un hangi gün hangi kurla kapandığı ve yurt dışı platformların dönüşüm oranları. Bu nedenle işletmeler kur takibini saatlik rutine çevirmiş durumda.

GÜNCEL DOLAR ALIŞ-SATIŞ KURU NEREDEN BAKILIR?

Güncel dolar alış-satış kuru; bankaların mobil uygulamalarında, yetkili döviz bürolarının ekranlarında ve finans veri platformlarında canlı yayınlanıyor. Alış-satış farkı (makas) günün saatine, piyasa oynaklığına ve kurumun risk politikasına göre açılıp kapanabiliyor.

Alanya’da pratikte en çok şu üç fiyat karşılaştırılıyor: bankadan dolar alış-satış, çarşıdaki döviz bürosu fiyatı ve kartlı tahsilat/ödeme sırasında uygulanan kur. Özellikle turizm sezonunda nakit döviz bozdurma trafiği arttığı için döviz bürolarındaki makasın gün içinde değiştiği de görülüyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ, NEDEN DÜŞTÜ?

Dolar/TL’nin yönünü aynı anda birden fazla başlık belirliyor: küresel dolar endeksi, ABD faiz beklentileri, risk iştahı, Türkiye’nin enflasyon görünümü, rezerv algısı ve iç piyasada döviz talebi. Bu başlıklardan birinde bile ton değişince kurda hızlı hareket görülebiliyor.

Son dönemde teknoloji ve yapay zeka yatırımlarıyla ilgili finansman haberleri de küresel piyasalarda “dolar likiditesi” tartışmasını canlı tutuyor. Örneğin Avrupa’da yapay zeka veri merkezleri için büyük montanlı dolar kredileri konuşuldukça, yatırımcıların dolar fonlama maliyeti ve risk algısı yeniden fiyatlanabiliyor; bu da gelişen ülke para birimlerinde dalgalanmayı artırabiliyor.

Şunu da atlamamak gerekiyor: Kur sadece “haber” ile değil, beklentiyle hareket ediyor. Piyasa, gelecek haftalara dair faiz patikasını ve büyüme risklerini önden satın alıyor.

DOLAR KURU CANLI TAKİP: HANGİ SAATLERDE DAHA OYNAK?

Dolar kuru canlı takip edildiğinde oynaklığın genellikle belirli saat aralıklarında arttığı görülüyor. Uluslararası piyasalarda hacmin yükseldiği zamanlarda (Avrupa ve ABD seanslarının çakıştığı dilimlerde) fiyat hareketleri hızlanabiliyor.

Alanya’da bu durum, özellikle gün içinde tedarik ödemesi yapan işletmeler için önem taşıyor. Bazı firmalar “tek seferde alım” yerine kademeli döviz alımıyla kur riskini dağıtmaya çalışıyor; bazıları ise ödemeyi, daha sakin saatlere denk getirmeyi tercih ediyor.

ALANYA TURİZMİ DOLAR KURUNDAN NASIL ETKİLENİYOR?

Alanya turizmi dolar kurundan iki yönlü etkileniyor: Gelir tarafında yurt dışı satışlar döviz bazlı olduğu için TL karşılığı artabiliyor; maliyet tarafında ise ithal gıda, içecek, ekipman, yazılım abonelikleri ve bazı enerji/lojistik kalemleri dolar hassasiyeti taşıyor.

Kur yükseldiğinde, otellerin ve turizm tedarik zincirinin TL maliyetleri daha hızlı artabiliyor; bu da fiyatlama stratejisini zorlaştırıyor. Kur düştüğünde ise döviz geliri olan işletmelerin TL gelirinde baskı oluşabiliyor, ancak ithal girdilerde bir miktar rahatlama görülebiliyor.

Alanya’da erken rezervasyon anlaşmaları ayrı bir başlık. Acentelerle yapılan kontratlar çoğu zaman sezon öncesi imzalandığı için, kurun sezon içinde sert yön değiştirmesi “kârlılık” hesabını doğrudan etkiliyor.

ALANYA’DA ESNAF VE VATANDAŞ İÇİN DOLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Dolar kurundaki hareket, Alanya’da sadece turizmciyi değil; telefon, elektronik, yedek parça, bazı yapı malzemeleri ve e-ticaretle alınan ürünlerin fiyatını da etkiliyor. Bu yüzden “dolar bugün kaç TL” araması, günlük alışveriş kararlarına kadar uzanıyor.

Bir de kira ve hizmet fiyatları tarafında dolaylı etki var. Kur yükselince maliyetleri artan işletmeler, bunu zamanla etiketlere yansıtabiliyor; bu da yaşam maliyeti algısını besliyor.

DOLAR ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Dolar alırken en kritik konu, gördüğünüz kurun “satış” mı “alış” mı olduğuna dikkat etmek ve makası hesaba katmak. Nakit işlemde komisyon/masraf, bankada ise saatlik fiyat güncellemesi ve işlem limitleri devreye girebiliyor.

İşlem yapmadan önce en az iki farklı kanaldan (banka + döviz bürosu gibi) dolar alış-satış fiyatını karşılaştırın.

Kurun tek bir rakam olmadığını, makas nedeniyle alış ve satışın farklı olduğunu unutmayın.

“Dolar kuru canlı” ekranda hızlı değişiyorsa, acele karar vermek yerine kademeli işlem düşünün.

Özetle, 31 Mart 2026’ta dolar/TL’de yönü belirleyen ana unsur beklentiler ve küresel fiyatlama. Alanya’da ise kurun her hareketi, turizm gelirinden tedarik maliyetine kadar geniş bir alanda hissedildiği için dolar kuru güncel takip edilmeye devam ediyor.