SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri 2026 yılında yeniden milyonlarca vatandaşın gündeminde yer aldı. Kurban Bayramı öncesinde yapılacak maaş ve ikramiye ödemeleri için takvim netleşirken, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki emekliler ödemelerin hangi gün hesaplara yatacağını araştırmaya başladı.

ÖDEMELER 17-22 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA YAPILIYOR

SGK tarafından yürütülen ödeme planına göre, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ile bayram ikramiyesi ödemeleri 17 Mayıs 2026 itibarıyla başladı. Ödemeler, emeklilerin tahsis numarasına ve mevcut maaş ödeme günlerine göre farklı tarihlerde hesaplara aktarılıyor.

Bayram öncesi yapılacak ödemeler özellikle Antalya Alanya başta olmak üzere Türkiye genelinde emeklilerin bütçesine doğrudan katkı sağlayacak. Banka ve ATM yoğunluğunun artması beklenirken, vatandaşların ödeme günlerine dikkat etmesi isteniyor.

SSK EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME TAKVİMİ

SGK kapsamındaki SSK emeklileri için belirlenen ödeme planı şöyle:

17-22 Mayıs maaş günü olanlar: Maaş ve ikramiye ödemeleri kendi günlerinde yatırılıyor.

23-24 Mayıs maaş günü olanlar: 21 Mayıs 2026 tarihinde ödeme yapılacak.

25-26 Mayıs maaş günü olanlar: 22 Mayıs 2026 tarihinde ödeme alacak.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ÖDEME TARİHLERİ

Bağ-Kur emekli maaşı bayram ikramiyesi ödeme tarihleri de belli oldu. SGK tarafından açıklanan plana göre:

25-26 Mayıs ödeme günü olanlar: 21 Mayıs 2026

27-28 Mayıs ödeme günü olanlar: 22 Mayıs 2026

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?

Bayram ikramiyesi ödemesinden yaşlılık aylığı, malullük aylığı ve ölüm aylığı alan vatandaşlar yararlanıyor. Ayrıca sürekli iş göremezlik geliri alanlar, şehit yakınları, gaziler ve terör mağdurları da ödeme kapsamına dahil ediliyor.

Özellikle 2026 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili araştırmaların son günlerde yoğunlaştığı görülüyor. Emekliler, maaş ve ikramiyelerin aynı gün yatırılıp yatırılmayacağını da bankalar üzerinden kontrol ediyor.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA HİSSE ORANINA GÖRE ÖDEME

Dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine yapılacak ikramiye ödemeleri hisse oranına göre hesaplanıyor.

%75 hisse oranı olanlara: 3.000 TL

%50 hisse oranı olanlara: 2.000 TL

%25 hisse oranı olanlara: 1.000 TL ödeme yapılacak.

Ödemeler, vatandaşların maaş aldığı banka hesaplarına otomatik olarak aktarılıyor. Banka şubeleri dışında mobil bankacılık ve ATM üzerinden de işlem yapılabiliyor.