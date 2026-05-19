Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde milli sporcular ve gençlerle bir araya geldi. Aktarılan bilgilere göre programda, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi, terörle mücadele hedefleri ve Türk sporunun geleceği masaya yatırıldı. Erdoğan, gençleri Türkiye Yüzyılı'nın öncü mimarları olarak nitelendirdi.

Bağımsızlık ve gelecek uğruna millet olarak ağır bedeller ödendiğini hatırlatan Erdoğan, vatan savunmasının en kilit unsurunun gençler olduğunu vurguladı. Milli Mücadele'nin 19 Mayıs 1919'da başladığını belirten Cumhurbaşkanı, bu iradenin bugün de aynı kararlılıkla sürdüğünün altını çizdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE YENİ HEDEFLER

Hükümetin gençlere yönelik politikalarına değinen Erdoğan, yarım asırlık terör sorununun çözümü için yürütülen sürece dikkat çekti. "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla ülkeyi bu beladan kurtarmayı hedeflediklerini açıklayan Erdoğan, en büyük amaçlarının geçmişte yaşanan sıkıntıların yeni nesillere yansımaması olduğunu ifade etti. Hükümetin gençlere yönelik yatırımlarını kararlılıkla sürdüreceği aktarıldı.

Gençlerle bir araya gelmenin kendisine enerji verdiğini belirten Erdoğan, yurt dışında eğitim gören öğrencilere yönelik soruları da yanıtladı. Programda söz alan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin teknoloji ve spor alanındaki yatırımlarına işaret ederek, yurt dışındaki gençleri ülkelerine hizmet etmeye davet etti.

MİLLİ TAKIM 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA

Etkinlikte söz alan bir gencin, A Milli Takım'ın 24 yıl aradan sonra katılacağı Dünya Kupası'ndaki şansını sorması üzerine Bakan Bak değerlendirmelerde bulundu. ABD, Paraguay ve Avustralya'nın yer aldığı gruptan lider çıkmayı arzu ettiklerini aktaran Bak; Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi isimlerin yer aldığı dinamik jenerasyona güvendiklerini bildirdi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, en son 2002 yılında katıldığı ve tarihi bir başarıyla dünya üçüncüsü olduğu FIFA

Dünya Kupası'nın ardından 24 yıllık bir hasret çekiyordu. Spor kamuoyunda yakından takip edilen bu uzun aranın yeni nesil futbolcularla son bulması, uluslararası arenada Türkiye'nin yeniden güçlü bir şekilde temsil edilmesi anlamına geliyor.

Bakan Bak, turnuvada çeyrek final sürprizi beklediklerini dile getirdi. Bu vizyon, organizasyonun favorileri arasında gösterilen İspanya, Arjantin ve Fransa gibi ülkelere karşı milli takımın iddialı duruşunu ortaya koydu.