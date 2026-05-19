Adana merkezli 21 ilde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın mali hareketleri ve geçmişteki araç alım satım işlemleri mercek altına alındı. Gazeteci Murat Ağırel'in Onlar TV yayınında aktardığı iddialara göre, Kütahyalı'nın MASAK incelemesinde dikkat çekici para transferleri saptandı.

MASAK raporuna yansıyan verilere göre, Kütahyalı'nın hesabına 192 ayrı işlemde toplam 35 milyon TL giriş yapıldı. Ayrıca, bağlantılı şirketlere ait POS cihazları üzerinden yaklaşık 50 milyon TL'lik işlem hacmi gerçekleştirildiği belirtildi.

GÜRCİSTAN BAĞLANTILI LÜKS ARAÇ İDDİASI

Ağırel'in açıklamalarına göre, Kütahyalı yaklaşık üç yıl önce şimdiki eşi Pınar Ayaz ile Gürcistan'a giderek bir lüks araç alım sürecine dahil oldu. İddiaya göre, ödemenin Türkiye'ye dönüşte yapılacağı taahhüt edilmesine rağmen, Kütahyalı Türkiye'ye döndükten sonra ne ödeme yaptı ne de aracı iade etti.

Aracı satan firmanın iz sürmesi sonucunda, otomobilin Kütahyalı'nın eski eşi Nagehan Alçı'nın evinin bahçesinde bulunduğu öne sürüldü. Durumun Alçı'ya sorulması ve Tuna Arif Ağaoğlu'nun bahçede yaptığı inceleme neticesinde, aracın Gürcistan'dan getirilen otomobil olduğu teyit edildi.

CHANGE ARAÇ YÖNTEMİ NEDİR?

Gümrüksüz olarak yurda sokulan yabancı plakalı araçların, Türkiye'de kayıtlı başka bir aracın şasi numarası ve sahte plakalarla trafiğe çıkarılması işlemi kamuoyunda "change araç" olarak adlandırılıyor. Bu yöntemle, uluslararası araç alım satımlarında gümrük ve vergi denetimlerinden kaçınılırken, araçlar yasadışı yollarla ülke içinde kullanılabiliyor.

İncelemelerde söz konusu Mercedes marka aracın sahte plakayla kullanıldığı ve şasi numarasının değiştirildiği iddia edildi. Ağırel, Kütahyalı'nın devlet tarafından tahsis edilen koruma kararı sayesinde sahte plakalı aracı denetimlere takılmadan kullanabildiğini ileri sürdü. Aynı usulsüzlüğün bir Jaguar marka araç için de yapıldığı ve her iki aracın şu an bir arkadaşının garajında saklandığı iddialar arasında yer aldı.

Öte yandan Kütahyalı'nın mal varlıkları üzerinde çok sayıda haciz bulunduğu bildirildi. Mobilya ödemelerinden kaybedilen tazminat davalarına kadar birçok borcun ödenmediği belirtilirken, en çok haciz işleminin eski eşi Nagehan Alçı tarafından başlatıldığı ifade edildi.