Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA

Dünya Kupası için mücadele edecek 27 kişilik geniş oyuncu grubunu duyurdu. Açıklanan listeye göre, 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo da açıklanan kafilede yer aldı.

K Grubu'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan ve Kolombiya'ya karşı tur arayacak olan Portekiz'in kadrosu, küresel futbol kamuoyunda geniş yankı buldu. Listede Türkiye liglerinden tanıdık isimler de dikkat çekiyor. Fenerbahçe forması giyen Nelson Semedo ile geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nde kiralık olarak forma giyen kaleci Ricardo Velho, Martinez'in tercih ettiği oyuncular arasına girdi.

RONALDO'NUN TARİHİ REKORU NEDİR?

Turnuvada süre alması halinde Cristiano Ronaldo, 6 farklı Dünya Kupası organizasyonunda sahaya çıkan ilk futbolcu unvanını tek başına ele geçirecek. Daha önce beş turnuvada oynama başarısı gösteren elit oyuncu grubunu geride bırakacak olan yıldız isim, devamlılık ve istikrar açısından kırılması güç bir istatistiksel eşiği aşmış olacak.

27 KİŞİLİK MİLLİ TAKIM LİSTESİ

Resmi duyuruya göre Portekiz'in turnuva kadrosundaki oyuncu dağılımı şu şekilde şekillendi:

Kaleci rotasyonunda Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting) ve Ricardo Velho (Farense) bulunuyor.

Savunma hattı Joao Cancelo (Barcelona), Matheus Nunes (Manchester City), Nuno Mendes (PSG), Ruben Dias (Manchester City), Gonçalo Inacio (Sporting), Diogo Dalot (Manchester United), Tomas Araujo (Benfica), Renato Veiga (Villarreal) ve Nelson Semedo'dan (Fenerbahçe) oluşuyor.

Orta sahada Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Ruben Neves (Al Hilal) ile Samuel Costa (Mallorca) görev yapacak.

Hücum bölgesinde ise Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Gonçalo Ramos (PSG), Rafael Leao (Milan), Francisco Trincao (Sporting), Joao Felix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea), Francisco Conceiçao (Juventus) ve Gonçalo Guedes (Real Sociedad) ter dökecek.