İngiltere Championship play-off mücadelelerinde yaşanan kural ihlali, finalin eşleşmesini değiştirdi. Federasyonun yürüttüğü soruşturma sonucunda Southampton turnuvadan ihraç edilirken, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadyumu'nda oynayacağı finaldeki rakibi Middlesbrough olarak güncellendi.

Yarı final karşılaşmasında Southampton, Middlesbrough takımını 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başarmıştı. Ancak maçın ardından Middlesbrough yönetimi, rakiplerinin kendilerini gizlice gözetlediği ve taktiksel casusluk yaptığı iddiasıyla resmi itirazda bulundu.

FEDERASYON İTİRAZI HAKLI BULDU

İddialar üzerine harekete geçen federasyon yetkilileri, başlatılan incelemeyi kısa sürede tamamladı. Yapılan resmi açıklamaya göre, Middlesbrough kulübünün itirazı haklı bulundu ve Southampton suçlu görüldü. Alınan karar doğrultusunda Southampton turnuvadan tamamen men edilirken, kulübün yeni sezona eksi 4 puanla başlayacağı bildirildi.

İNGİLİZ FUTBOLUNDA CASUSLUK CEZALARI NEDEN AĞIR?

Ada futbolunda rakiplerin izinsiz gözetlenmesi, adil oyun kurallarının en ciddi ihlallerinden biri olarak kabul ediliyor. Federasyon, taktiksel avantaj sağlamak amacıyla yapılan bu tür eylemleri sadece sportif bir ihlal değil, doğrudan etik dışı davranış kapsamında değerlendiriyor. Bu nedenle kural ihlallerinde standart para cezalarının ötesine geçilerek, puan silme ve turnuvadan kesin ihraç gibi ağır yaptırımlar tavizsiz şekilde devreye sokuluyor.

Yaşanan bu idari kararın ardından şampiyonluk maçı için eşleşmeler yeniden şekillendi. Hull City ile Middlesbrough takımları, kupaya uzanmak için İngiltere'nin başkentinde karşı karşıya gelecek.