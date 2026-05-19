Filistin Bakanlar Kurulu, Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık dramına ilişkin yeni bir yazılı açıklama yayımladı. Açıklamaya göre, bölgeye giren insani yardımların azalması ve finansman yetersizliği sebebiyle nüfusun yaklaşık yüzde 77'sine denk gelen 1,6 milyon kişi doğrudan kıtlık riskiyle karşı karşıya kaldı.

Yardım kuruluşlarının yaşadığı mali baskılar krizi daha da derinleştiriyor. Dünya Merkez Mutfağı (WCK) kuruluşunun bölgede günlük dağıttığı sıcak yemek sayısını 1 milyondan yüz binler seviyesine düşürmek zorunda kaldığı aktarıldı. Öte yandan İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmeyi sürdürdüğü, sınır kapılarının kapalı tutularak gıda ve tıbbi malzeme girişinin engellendiği bildirildi.

UNRWA MERKEZİ ASKERİ TESİSE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Toplantı sonrası paylaşılan metinde, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan şiddet eylemlerine de dikkat çekildi. Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yer alan Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) merkezinin İsrail tarafından askeri tesislere dönüştürülmesi kararı sert bir dille kınandı. Bu adımın uluslararası hukukun ihlali ve BM kurumlarının dokunulmazlığına yönelik doğrudan bir saldırı olduğu vurgulandı.

ULUSLARARASI TOPLUMDAN NE BEKLENİYOR?

Gazze'de temel hizmetlerin çökme noktasına gelmesi, uluslararası toplumun acil ve koordineli bir müdahale zorunluluğunu ortaya koyuyor. Filistin yönetimi, ulusal kurumların faaliyetlerini sürdürebilmesi ve sivil halka uluslararası koruma sağlanması adına küresel ortaklarla iş birliğine hazır olduğunu yineliyor. BM raporları da bölgedeki gıda krizinin kalıcı felaketlere yol açmaması için sınır kapılarının derhal açılması ve kesintisiz yardım akışının sağlanması gerektiğine işaret ediyor.