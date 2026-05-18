Ankara kulislerinde erken seçim ihtimaline karşı emekli maaşlarına yüzde 50 oranında zam yapılabileceği öne sürülürken, temmuz ayı için net hesaplamalar da gelmeye başladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 16 seviyesinden yüzde 26'ya çıkarması, milyonlarca emeklinin alacağı zammı doğrudan etkiledi.

Ekonomist Prof. Hakkı Hakan Yılmaz'ın yaptığı değerlendirmelere göre, güncellenen enflasyon verileri ışığında temmuz ayında maaşlara yansıyacak oranlar şekilleniyor. Yılmaz, mayıs ayında enflasyonun yüzde 3, haziran ayında ise yüzde 1,5 düzeyinde gerçekleşebileceğini aktardı.

TEMMUZ AYINDA EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Bu öngörüler doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına temmuz döneminde yaklaşık yüzde 19,85 oranında bir artış yapılması bekleniyor. Memur ve memur emeklileri için öngörülen zam oranının ise yaklaşık yüzde 15,5 seviyesinde olabileceği ifade edildi.

YÜZDE 50 ZAM İDDİASININ KAYNAĞI NEDİR?

Siyasi arenada muhalefetin erken seçim çağrıları hız kazanırken, olası bir sandık durumunda hükümetin emeklilere yönelik yüzde 50'ye varan bir ek artış planladığı iddia ediliyor. Türkiye'de emekli maaşları yasal olarak altı aylık enflasyon farkına göre güncelleniyor. Ancak kulislerde konuşulan bu yüksek oranlı artışın, rutin enflasyon farkının ötesinde bir refah payı veya seçim adımı olarak gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Şu ana kadar hükümet yetkililerinden söz konusu yüzde 50'lik zam iddiasına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Milyonlarca vatandaş, temmuz ayında kesinleşecek altı aylık enflasyon verilerini ve ekonomi yönetiminin atacağı olası adımları bekliyor.