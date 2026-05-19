Alanya ve Gazipaşa hattında gündem olan olay, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından kısa sürede büyüdü. Gazipaşa’nın Göçük Mahallesi’nde doğal yöntemlerle çekirdek karpuz üretimi yapan Özcan Güler, ürünlerini Alanya Mahmutlar Pazarı’nda satışa çıkarmak istediğini ancak belediye zabıtası ve pazarcılar odasının müdahalesiyle alandan çıkarıldığını ileri sürdü.

Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Güler’in videosu kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Olayın ardından birçok vatandaş, üreticiye destek vermek için bu kez Gazipaşa’daki bahçeye gitmeye başladı.

BAHÇE ÖNÜNDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Göçük Mahallesi’nde bulunan üretim alanı gün boyunca yoğun araç trafiğine sahne oldu. Vatandaşların bazıları ailece bölgeye gelirken, bahçe önünde zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

Ulaşımın zor olduğu bölgede vatandaşların özellikle doğal çekirdek karpuz almak için kilometrelerce yol gittiği ifade edildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda birçok kişi “üreticinin yanında olmak için geldik” yorumları yaptı.

“ÜRÜNÜMÜ SATMAK İSTEDİM”

Özcan Güler’in sosyal medya paylaşımında, kendi emekleriyle yetiştirdikleri ürünleri doğrudan tüketiciye ulaştırmak istediklerini söylediği görüldü.