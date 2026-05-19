Güneydoğu Asya ülkesi Tayland, pandemi sonrası turizmi canlandırmak için başlattığı 60 günlük vizesiz kalış uygulamasını sonlandırıyor. Tayland Bakanlar Kurulu tarafından alınan yeni kararla, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 93 ülkenin vatandaşları için vizesiz kalış süresi yeniden 30 güne indirildi. Yeni vize uygulamasının yürürlüğe gireceği kesin tarih ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.

Tayland Hükümet Sözcüsü Rachada Dhanadirek, kararın gerekçesine ilişkin resmi bir değerlendirmede bulundu. Dhanadirek'in açıklamasına göre, uzun süreli vizesiz giriş imkanı bazı yabancılar tarafından istismar edilerek kaçak çalışma, ruhsatsız işletme kurma ve dolandırıcılık gibi yasa dışı faaliyetlere zemin hazırladı. Sözcü, güvenlik açıklarını kapatmak amacıyla önümüzdeki süreçte ülkeye giriş çıkışlarda göç denetimlerinin çok daha sıkı hale getirileceğini bildirdi.

KARA SINIRLARINDAN GİRİŞLERE KISITLAMA

Yeni düzenleme kapsamında sadece havayolu değil, kara sınır kapılarından yapılan girişlere de yeni standartlar getiriliyor. Uygulanacak 30 günlük vizesiz rejim çerçevesinde, yabancı ülke vatandaşlarının kara sınırlarından yılda en fazla iki kez vizesiz giriş yapmasına müsaade edilecek. Son dönemde yabancı uyrukluların karıştığı uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı çalışma gibi olayların artmasının, hükümeti bu kısıtlayıcı adımları atmaya yönelttiği aktarıldı.

TURİZM HEDEFLERİ NASIL ETKİLENECEK?

Turizm gelirlerinin gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 10'undan fazlasını oluşturduğu ülkede, yılın ilk çeyreğinde yabancı turist sayısında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3,4'lük bir düşüş kaydedildiği açıklandı. Yetkililer, vize kısıtlamalarına ve yaşanan oransal düşüşe rağmen, bu yıl için belirlenen 33,5 milyon yabancı turist hedefinin korunduğunu duyurdu. Tayland'a seyahat planlayan Türk vatandaşlarının, sınır kapılarında mağduriyet yaşamamak adına 30 günlük yeni süreyi ve sınır geçiş kısıtlamalarını dikkate alarak seyahat programlarını oluşturmaları gerekiyor.