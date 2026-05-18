Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığının duyurulması, şehirler arası otobüs terminallerinde beklenen hareketliliği başlattı. Tatil planlarını netleştiren vatandaşların bilet talepleri hızla artarken, otobüs firmaları artan yolcu kapasitesini karşılamak için ek sefer planlamalarını tamamladığını bildirdi.

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firma yetkililerinin aktardığına göre, otogarlardaki asıl yoğunluğun 22 Mayıs Cuma günü akşam saat 17.00 itibarıyla zirveye ulaşması bekleniyor. Mevcut otobüslerdeki doluluk oranlarının şimdiden yüksek seviyelere ulaştığı ve ek seferlere ait biletlerin de hızla tükendiği belirtildi.

BİLET FİYATLARINDA GÜNCEL DURUM NE?

Akaryakıt maliyetlerindeki artışın bilet fiyatlarına yansımaları da netleşti. Firma temsilcisi Serkan Apaydın, motorin fiyatlarının 80 lira seviyelerinde seyretmesinin zorunlu fiyat güncellemelerine neden olduğunu ifade etti. Apaydın'ın paylaştığı verilere göre, daha önce 800 lira olan Karabük biletleri bin liraya, 10 saatlik Sinop biletleri bin 400 liraya ve Düzce biletleri ise 600 liraya yükseldi.

EK SEFERLER İHTİYACI KARŞILAYACAK MI?

Diyarbakır ve çevre illere sefer düzenleyen firma sorumlusu Nedim Genç ise erken başlayan bayram yoğunluğunun ayın 26'sına kadar kesintisiz süreceğini kaydetti. Genç, artan talebi yönetebilmek adına günlük bir veya iki ek sefer düzenlediklerini vurguladı. Sektör temsilcileri, 9 günlük uzun tatil periyotlarında ek seferlerin dahi talebe yetişmekte zorlanabildiğini hatırlatarak, vatandaşların gidiş-dönüş biletlerini aynı anda ve erkenden güvence altına almalarının olası mağduriyetleri önleyeceğine dikkat çekiyor.