Dünya genelinde 63 ülkede franchise ağının tedarik ve ürün geliştirme operasyonlarını yürüten Inter IKEA, artan maliyetler ve düşen tüketici talebi gerekçesiyle küresel çapta 850 çalışanını işten çıkarıyor. Cnbc-e'nin aktardığına göre, bu kesinti şirketin 27 bin 500 kişilik toplam işgücünün yaklaşık yüzde 3'üne tekabül ediyor.

Üst Yöneticisi Henrik Elm, şirketin mevcut ekonomik şartlar altında daha hızlı karar alma mekanizmalarına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Elm, maliyet yapısında kesintiye gitmeden ürün fiyatlarını aşağı çekmenin artık mümkün olmadığını vurguladı. Enerji fiyatlarındaki artışın ve uluslararası gerilimlerin hane halkı bütçelerini daralttığı, bu durumun da tüketicilerin mobilya gibi zorunlu olmayan harcamalarını ertelemesine yol açtığı ifade edildi.

KESİNTİLER EN ÇOK HANGİ BÖLGEYİ ETKİLEYECEK?

Alınan yeni kararın etkileri en çok markanın doğduğu topraklarda hissedilecek. İşten çıkarılacak 850 personelin 300'ü, IKEA'nın İsveç Älmhult'ta bulunan ana merkezlerinden birinde görev yapıyor. Öte yandan, Inter IKEA'nın ana franchise operatörü konumundaki Ingka Group da geçtiğimiz yıl yönetim değişikliğine gitmiş ve mart ayında 800 ofis çalışanının işine son vereceğini duyurmuştu.

ŞEHİR İÇİ MAĞAZACILIK STRATEJİSİ NEDEN ÖNEM KAZANIYOR?

Tüketici alışkanlıklarındaki değişim, perakende devlerini fiziki mağazacılık stratejilerini yenilemeye zorluyor. Şirket, devasa banliyö depolarından ziyade erişimi daha kolay olan, daha küçük şehir içi mağazalara geçiş sürecini hızlandırıyor. Müşteri trafiğini artırmayı hedefleyen bu dönüşüm, artan ulaşım maliyetleri nedeniyle şehir dışına çıkmak istemeyen tüketicilere doğrudan ulaşma ve daralan perakende pazarında rekabet avantajı sağlama stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.