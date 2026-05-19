Almanya'da meclis üyeleri, 1 Temmuz itibarıyla maaşlarına yansıtılması beklenen artıştan feragat etmeye hazırlanıyor. DW Türkçe'nin aktardığına göre, ülkede planlanan ekonomik reformlar ve tasarruf tedbirleri nedeniyle siyasetçiler zammı iptal etme konusunda uzlaştı.

Mevcut yasal düzenlemeler kapsamında vekillerin aylık gelirinde 497 euro tutarında bir artış yaşanması öngörülüyordu. Bu zamla birlikte Almanya'da bir milletvekilinin maaşı yaklaşık 12 bin 330 euro seviyesine çıkacaktı. Ancak meclisteki siyasi partilerin büyük çoğunluğu bu artışın durdurulması yönünde karar kıldı.

SİYASİ PARTİLERDEN ORTAK KARAR

İktidar ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin meclis işlerinden sorumlu ismi Steffen Bilger, RTL ve ntv kanallarına yaptığı açıklamada partiler arası mutabakata dikkat çekti. Bilger, hayata geçirilecek kapsamlı reformların vatandaşlara ek mali yükler getireceğini vurgulayarak, siyasetçilerin de bu dönemde sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

TASARRUF PLANI ZAMMI ENGELLEDİ

Zam iptaline koalisyonun diğer kanadı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile muhalefet cephesindeki Sol Parti, Yeşiller ve Almanya için Alternatif (AfD) de tam destek veriyor. SPD Genel Sekreteri Tim Klüssendorf, mayıs ayı başlarında yaptığı bir değerlendirmede, halkı doğrudan etkileyen tasarruf planları sebebiyle vekil maaşlarındaki artışı durdurmak istediklerini kamuoyuna duyurmuştu.