İstanbul'un Pendik ilçesi Kaynarca Mahallesi sınırları içinde hizmet veren Neomarin AVM'de yangın hareketliliği yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinin çatı kısmında yer alan panellerde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı.

Dumanları ve alevleri fark eden çevredekiler ile alışveriş merkezi ziyaretçileri kısa süreli endişe yaşarken, durum vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık birimlerinden oluşan çok sayıda acil müdahale ekibi yönlendirildi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri çatıdaki alevleri kontrol altına almak için çalışma başlatırken, polis birimleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Sağlık görevlileri ise olası bir dumandan etkilenme veya yaralanma riskine karşı bölgede hazır bekletiliyor.

AVM YANGINLARINDA GÜVENLİK PROTOKOLÜ NASIL İŞLER?

Alışveriş merkezleri gibi kapalı ve yüksek insan yoğunluğuna sahip alanlarda meydana gelen yangın ihbarları, acil durum eylem planları kapsamında en yüksek öncelik seviyesinde değerlendiriliyor. Bu tür olaylarda itfaiye birimleri yangını kaynağında bastırmaya ve duman tahliyesine odaklanırken, emniyet güçleri sivil tahliye sürecinin izdihama yol açmadan güvenli bir şekilde tamamlanmasını koordine ediyor. Neomarin AVM çatısındaki yangının kesin çıkış nedeni, müdahale ve soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekiplerince hazırlanacak raporla netlik kazanacak.