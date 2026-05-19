Antalya'nın Kepez ilçesinde bu yıl ilk kez organize edilen Varsak Kirmeç Festivali, hareketli anlara sahne oldu. Etkinliğe davetli olarak katılan eski Varsak Belediye Başkanı Hüseyin Ayanoğlu, alanda bulunan bir deveye binerek vatandaşlara hitap etmek istedi.

Deve üzerinde ayağa kalkarak kalabalığı selamlamaya hazırlanan Ayanoğlu, hayvanın ani bir tepki vermesi sonucu dengesini kaybetti. Kısa süre devenin üzerinde tutunmaya çalışan eski başkan, başarılı olamayarak aşağı doğru savruldu.

Edinilen bilgiye göre, kayınpederinin düşmek üzere olduğunu fark eden Osman Kozanoğlu hızla müdahale etti. Damat Kozanoğlu, yere düşmek üzere olan Ayanoğlu'nu yakalayarak olası bir yaralanmanın önüne geçti.

HÜSEYİN AYANOĞLU KİMDİR?

Doğru Yol Partisi ve Demokrat Parti bünyesinde 1989 ile 2003 yılları arasında beş farklı dönemde Varsak Belediye Başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Ayanoğlu, bölgenin tanınan siyasi figürleri arasında yer alıyor. Ayanoğlu ayrıca, 2018 yılındaki genel seçimlerde AK Parti'den Antalya Milletvekili aday adayı olarak siyasette yer almıştı.

YÖRÜK FESTİVALLERİNDE DEVE GELENEĞİ

Antalya ve çevresindeki Yörük kültürünü yaşatmayı hedefleyen yerel festivallerde deve gezileri geleneksel bir ritüel olarak öne çıkıyor. Bu tür etkinliklerde zaman zaman yaşanan benzer denge kayıpları, hayvanların kalabalık ortamlardaki ani reflekslerinden kaynaklanabiliyor.