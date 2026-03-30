“Diyet yapıyorum ama pilav, makarna, börek yiyemiyorum” — çoğu kişi bu cümleyi sıkça kurar.

Çünkü yıllardır diyet denince akla sadece yasaklar gelir: şeker yok, ekmek yok, tatlı yok… Bu algı, çoğu kişinin beslenme motivasyonunu baştan kırar.

Oysa gerçek tam tersi. Diyet, aç kalmak veya sevdiğiniz yiyecekleri yasaklamak değildir.

Benim yaklaşımımda danışanlarım sevdiği yiyecekleri de tüketebilir, ama fark şurada: porsiyon kontrolü ve besinleri daha dengeli, sağlıklı hale getirmek.

İnsanların beslenme algısı bozulmuş

Günümüzde çoğu kişi “kirli ve dengesiz beslenmeye” o kadar alışmış ki, basit yiyecekleri bile “diyet” sanıyor.

Yumurta, peynir, pilav, salata gibi öğünler artık çoğu kişi için kısıtlayıcıymış gibi algılanıyor. Oysa bunlar doğru şekilde düzenlendiğinde hem doyurucu hem de sağlıklıdır.

Yasaklarla Değil, Evinizdeki Lezzetlerle Zayıflayın

Benim listelerimde pilav da var, börek de, makarna da… Neden mi? Çünkü bu süreç bittiğinde kimse ömür boyu sadece brokoli yiyerek yaşamayacak.

Önemli olan, sizi evinizdeki tencere yemeğinden, ailenizle oturduğunuz sofradan koparmak değil; o sofradaki porsiyonları yönetmeyi ve yiyecekleri dengelemeyi öğretmektir.

Örneğin pilav: tek başına porsiyonu büyükse hızlıca fazla kalori alırsınız. Ama tavuk veya sebze ile birlikte servis edildiğinde kan şekeri dengede kalır, enerji yavaş salınır ve tokluk süresi artar.

Makarnayı da aynı şekilde düşünün: yanında sebze ve protein olduğunda hem besleyici hem de doyurucu hale gelir.

“Normali” Unuttuk, Sağlıklı Olana “Diyet” Diyoruz

İşin en acı kısmı ne biliyor musunuz? İnsanlar kirli, paketli ve dengesiz beslenmeye o kadar alışmış ki; tabağında yumurta, peynir, pilav ve taze bir salata görünce “Ben diyetteyim” diyor.

Hayır, bu diyet değil; bu vücudunuzun hakkı olan normal beslenmedir.

Asıl “normal olmayan”, sürekli işlenmiş gıdalarla vücudu yormaktır.

Her şey porsiyon ve denge meselesi

Hiçbir yiyecek tek başına suçlu değildir; miktar ve sıklık suçludur.

Amacımız, sevdiğiniz yemekleri daha sağlıklı pişirme teknikleriyle ve doğru porsiyonlarda hayatınıza dahil etmek, sürdürülebilir bir yol oluşturmaktır.

Bilimsel temel: Glikoz, insülin ve tokluk

Vücudumuzdaki insülin ve kan şekeri dengesi, kilo yönetiminde kritik öneme sahiptir.

Dengesiz ve yüksek şekerli beslenme, ani kan şekeri dalgalanmalarına ve tatlıya yönelme krizlerine neden olur.

Ama aynı besinleri dengeli porsiyon ve doğru kombinasyonla tüketmek, hem enerji ihtiyacını karşılar hem de yağ depolanmasını önler.

Diyet evde yediğiniz beslenme alışkanlıklarının bir “gelişmiş” versiyonu

Benim uyguladığım yöntemde, danışanlarımı evde alıştıkları yiyeceklerle çalıştırıyorum, ama onları:

Daha dengeli

Porsiyon kontrollü

Besin değerleri optimize edilmiş

hale getiriyorum.

Amaç, sadece kilo kaybı değil; kalıcı ve sağlıklı bir beslenme alışkanlığı oluşturmak.

Böylece süreç bittikten sonra da kişiler eski düzensiz beslenme alışkanlıklarına dönmez; vücut artık bu yeni düzene alışmıştır.

Yasak yok, denge var

Diyet demek aç kalmak veya sevdiğiniz yiyecekleri reddetmek değildir.

Diyet demek, besinleri akıllıca seçmek, doğru miktarlarda tüketmek ve vücudu dengelemek demektir.

Pilav da, börek de, makarna da, yumurta da, peynir de — hepsi doğru şekilde porsiyonlandığında ve dengeye oturtulduğunda diyete uygundur.

Diyet, bir kısıtlama değil; yaşam tarzı ve bilinçli beslenme yolculuğudur.

Sevdiğiniz şeylerden mahrum kalmak değil, onları vücudunuza zarar vermeyecek şekilde tüketmeyi öğrenmek, sürdürülebilir kilo yönetiminin anahtarıdır.

Tabağınızdaki pilav, börek ya da makarna düşmanınız değil; doğru yönetildiğinde bir enerji kaynağı ve doyurucu bir öğündür.