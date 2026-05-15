Muğla’nın Bodrum ilçesinde her yıl turizm sezonunda uygulanan inşaat yasağı, 15 Mayıs itibarıyla başladı. 15 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek uygulama kapsamında, yarımada genelindeki inşaat faaliyetleri durduruldu. Kurallara uymayan firmalara ise idari yaptırım uygulanacak.

Turizm sezonunun en yoğun dönemine giren Bodrum’da alınan karar, hem tatilcilerin konforunu korumayı hem de ilçenin turizm imajını güçlendirmeyi amaçlıyor. Gürültü, toz ve ağır araç trafiğinin önüne geçilmesiyle özellikle oteller bölgesinde daha sakin bir ortam sağlanacak.

TURİZM SEZONU RESMEN BAŞLADI

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, inşaat yasağının turizm açısından büyük önem taşıdığını belirterek, sektörün artık tamamen sezona odaklandığını söyledi.

Dengiz, “Turistleri en iyi şekilde ağırlamamız gerekiyor. En kaliteli hizmeti sunmak zorundayız. Hata yapma lüksümüz yok. Turizm, Bodrum’a ciddi miktarda döviz kazandıran stratejik bir sektör” ifadelerini kullandı.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI YAZA YETİŞTİRİLİYOR

Dengiz, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının da yakından takip edildiğini belirtti. Bazı mahallelerde çalışmaların tamamlandığını, kalan bölgelerde ise sürecin hızlandırılması için ilgili kurumlarla görüşmeler yapıldığını aktardı.

Yaz sezonu öncesinde altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

BODRUM’DA TURİZM ODAKLI DÖNEM

15 Mayıs-15 Ekim arasındaki inşaat yasağı, Bodrum’un yanı sıra Türkiye’nin birçok sahil ilçesinde uygulanıyor. Amaç, milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bölgelerde tatil deneyimini olumsuz etkileyebilecek unsurları en aza indirmek.

Alanya, Side, Manavgat ve Gazipaşa gibi Antalya’nın turizm merkezlerinde de benzer uygulamalar sezon boyunca turizm işletmeleri için önemli bir güvence oluşturuyor. Özellikle yaz aylarında artan turist yoğunluğu düşünüldüğünde, sessiz ve düzenli bir çevre turizm gelirleri açısından doğrudan önem taşıyor.