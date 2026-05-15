Dünya genelinde iklim dengelerini etkileyen El Nino hava olayı için yeni uyarılar geldi. Son tahminlere göre sistemin yaz aylarından itibaren etkisini daha belirgin göstermesi beklenirken, bu durumun Alanya’da sıcak hava dalgaları, kuraklık ve ani yağışlar gibi hava olaylarını gündeme getirebileceği belirtiliyor.

Bilim insanları, Pasifik Okyanusu’ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla oluşan El Nino’nun küresel hava düzenini etkileyebildiğini vurguluyor. Bu süreçte dünyanın birçok bölgesinde kuraklık, aşırı yağış, sıcak hava dalgaları ve ani fırtınalar daha sık görülebiliyor.

ALANYA’DA TURİZM VE TARIMI ETKİLEYEBİLİR

Turizm sezonunun yoğunlaştığı Alanya’da hava koşullarındaki değişimler hem günlük yaşamı hem de ekonomik faaliyetleri doğrudan etkiliyor. Özellikle yüksek sıcaklıklar, artan su tüketimi ve nem oranındaki yükseliş; oteller, restoranlar ve turizm işletmeleri açısından önemli bir gündem oluşturuyor.

Öte yandan Alanya ve çevresindeki muz, avokado, sebze ve örtü altı üretimi yapan çiftçiler için yağış düzenindeki değişiklikler ve uzun süreli sıcak hava dalgaları yakından takip ediliyor. Uzmanlar, su kaynaklarının verimli kullanılmasının bu dönemde daha da önemli hale gelebileceğini belirtiyor.

EL NINO NEDİR?

El Nino, Pasifik Okyanusu’nun tropikal bölgelerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla oluşan doğal bir iklim olayıdır. Yaklaşık 2 ila 7 yılda bir görülen bu sistem, dünya genelinde sıcaklık ve yağış düzenini etkileyebilir.

YAZ AYLARINDA ETKİSİ DAHA BELİRGİN OLABİLİR

Meteorolojik değerlendirmelere göre El Nino’nun etkileri yaz aylarında daha net hissedilebilir. Alanya’da özellikle temmuz ve ağustos aylarında yaşanabilecek aşırı sıcaklar, hem vatandaşlar hem de milyonlarca turisti ağırlayan turizm sektörü açısından önem taşıyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİYİ GÜÇLENDİREBİLİR

Uzmanlar, küresel sıcaklık artışlarının El Nino’nun etkilerini daha görünür hale getirebileceğini ifade ediyor. Son yıllarda dünya genelinde kaydedilen rekor sıcaklıklar, iklim olaylarının daha dikkatli izlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Yetkililer, Alanya’da yaşayan vatandaşların ve tarımsal üretim yapan işletmelerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak güncel uyarıları takip etmelerinin faydalı olacağını belirtiyor.