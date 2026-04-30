Alanya’da güvenlik güçlerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir hükümlü daha yakalandı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz takibi sonucu, hakkında uzun süreli hapis cezası bulunan bir kişi saklandığı adreste ele geçirildi.

İKİ AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Yapılan çalışmalarda, H.O. (45) isimli şahsın “nitelikli yağma” ve “hükümlü ve tutuklunun kaçması” suçlarından arandığı belirlendi. Şüpheli hakkında toplam 10 yıl 8 ay 40 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

TEKNİK TAKİPLE İZİ SÜRÜLDÜ

Jandarma ekipleri, hükümlünün yakalanması için hem teknik hem de fiziki takip yürüttü. Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda şahsın Alanya’da saklandığı yer tespit edildi.

Özellikle son dönemde artırılan denetim ve istihbarat çalışmalarıyla birlikte, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyonların hız kazandığı dikkat çekiyor.

ÇIPLAKLI MAHALLESİ’NDE OPERASYON

Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, Çıplaklı Mahallesi’nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun kısa sürede ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandığı öğrenildi.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.O., burada yapılan işlemler sonrası cezaevine gönderildi.