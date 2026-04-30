CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında ezeli rakibi Antalyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. 3 Mayıs Pazar günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak derbi mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Turuncu-yeşilli ekip, hafta boyunca yoğun tempoda çalışarak bu kritik karşılaşmaya kilitlendi. Ligde 33 puanla küme düşme hattının 5 puan üstünde yer alan Alanyaspor, derbiden galibiyetle ayrılarak kalan haftalara daha rahat girmeyi hedefliyor. Ev sahibi Antalyaspor ise küme düşme hattında bulunuyor ve bu maçtan mutlak 3 puan çıkarmak zorunda. Bu durum, derbinin tansiyonunu daha da yükseltirken futbolseverleri yüksek tempolu ve sert bir mücadele bekliyor.

Alanyaspor cephesinde motivasyon üst seviyeye çıkmış durumda. Teknik ekip ve oyuncular, "Bu sadece bir maç değil, bir prestij mücadelesi" anlayışıyla sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Özellikle deplasmanda alınacak bir galibiyet, hem puan tablosunda nefes aldıracak hem de camiaya moral aşılayacak. Antalya derbileri her zaman farklı bir hikaye yazarken, bu kez sahne hem hayatta kalma savaşı veren Antalyaspor'a hem de rahatlamak isteyen Alanyaspor'a ait olacak. Tüm gözler Pazar akşamı Antalya'da olacak; kazanan sadece 3 puan değil, aynı zamanda büyük bir moral üstünlüğü elde edecek. Cemali AYDINOĞLU