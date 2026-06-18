Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde 2 Temmuz 2025 tarihinde gelini Sibel Narin Yalçın'ı tabancayla ateş ederek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Nuri Yalçın'ın yargılanmasına başlandı. Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ulusal basına yansıyan iddianame detaylarına göre, sanık Nuri Yalçın'ın olaydan 15 gün önce gelininin kapısında bir erkek gördüğünü öne sürdüğü belirtildi. Cinayet günü, eşi Malatya'da çalışmakta olan Sibel Narin Yalçın'ın evine giden sanığın, büyük torununu evden uzaklaştırdıktan sonra uyuyan gelinine 6 el ateş ettiği ifade edildi. Savcılık, sanık hakkında 'tasarlayarak öldürme' ve 'kadına karşı kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediyor.

MAHKEMEDE NELER YAŞANDI?

Duruşmada savunması alınan sanık Nuri Yalçın, neden mahkemede olduğunu bilmediğini ve hiçbir şey hatırlamadığını iddia etti. Psikolog eşliğinde dinlenen büyük torun M.B.Y. ise dedesinin amcasının hasta olduğunu bahane ederek kendisini evden gönderdiğini anlattı. Tanık olarak dinlenen komşu C.K., sanığın olay sonrası kapısına gelerek cinayeti namus meselesi yüzünden işlediğini söylediğini aktardı.

AİLEDEN HANGİ TALEPLER GELDİ?

Öldürülen Sibel Narin Yalçın'ın eşi M.Y., babasından şikayetçi olduğunu ve eşiyle 2001 yılından bu yana süren evliliklerinde babasının herhangi bir rahatsız edici davranışını görmediğini belirtti. M.Y., babasının akıl sağlığının yerinde olduğunu ancak sinirli bir yapıya sahip olduğunu ifade etti. Maktulün ağabeyinin avukatı ve eşi, olası bir cinsel saldırı durumunun araştırılması için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını talep etti.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Ağır ceza mahkemelerinde görülen kadın cinayeti dosyalarında, sanıkların hafıza kaybı veya psikolojik rahatsızlık iddiaları üzerine Adli Tıp Kurumu'ndan alınan akıl sağlığı raporları davanın seyrini doğrudan etkiliyor. Aynı zamanda maktul yakınlarının talebi doğrultusunda istenen cinsel istismar bulgularına yönelik otopsi ve adli tıp incelemeleri, cinayetin ardındaki olası diğer suçların aydınlatılması için zorunlu bir prosedür olarak uygulanıyor. Mahkeme heyeti de bu kapsamda sanığın akıl sağlığı ile maktule yönelik cinsel saldırı olup olmadığının tespiti için gerekli raporların hazırlanmasına hükmetti.

Eksik evrakların tamamlanması ve talep edilen raporların dosyaya eklenmesi amacıyla yargılama süreci 2 Ekim tarihine ertelendi. Sanık Nuri Yalçın'ın tutukluluk süreci devam edecek.