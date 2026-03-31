Bilader hindi gocadığ deyi hindiki delaanlılar, delaanlılığı bi biz yaşadığ sanıyollar. Evel zaman Alanyası'nda da bol disgo vardı. Öndün birkisini yazıverdim, böön de Disgo Banana'yı yazıvericem. Engi disgo hindiki sanayinin girişinde, sanat megdebinin altındadı. Yaz aşaamları beyaz pantulu, bobamın beyaz ipeg gömleeni giyer, saçı ilimonula darar, engireyi buludum. Engirde çalgı çalan bi Antalyalı Orhan vardı, Antalya'ya döndü. Yeni biri bulunamayınsıra hayılacadır Fillandiya memleketinde yaşayan Erol Uğur'a verdiler engi işi. Gel gelelim Erol Uğur engi çalgı işinden anlamazıdı. Hindi motelci olan Altan Gökçe, teyaturocu olan Sabri Özmener o vakıdların biçgın delaanlıları. Sabri Özmener motellerde dans ederdi. Bunlar Erol Uğur'a gündüzden pilagları hazırlaverirler, disgo müzüğüne D, gızlarıla dans edmeg uçun yavaş müzüğe de S yazıverirlerdi. Erol Uğur da aşaamıla gelir, disgonun arkasından bi tadda merdemenden döneg gibi çalgıcı yerine çıkar, ordan engi pilagları döndürürdü. Bazı sıkışırsısa da meşur çalgıcıların durmadan çalan kasedlerini gooverirdi. Disgoda gız tavlamaya oğraşanlar, Erol Uğur'a aşaadan ellerile işared ederleridi "Dans müzüğü çal da gızı dansa galdıraam" deyi. Heç unudmam, Disgo Banana'nın kapanış şarkısı da Sezen Aksu'dan Firuze olurdu. Soona engi disgodan çıkar, Banana Motel'in Teras Bar'ında çorba içerdig. Bilader taa dün gibi emme engi laf 45 sene evelinin lafı.

Burdan Erol Uğur'a, Altan Gökçe'ye, Sabri Özmener'e selam yollaayoz.

Benden böönlük bu gadar. Hadi galın saalıcaala.