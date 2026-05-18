Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu tamamlandı. 34 haftalık maratonun ardından şampiyonluk ipini Galatasaray göğüslerken, düşme hattındaki mücadele Antalya'da büyük üzüntü yarattı. Antalyaspor, son haftaya kadar sürdürdüğü ligde kalma savaşına rağmen Süper Lig'e veda eden takımlar arasında yer aldı.

Kırmızı-beyazlı ekibin küme düşmesi, Antalya futbol kamuoyunda hayal kırıklığına neden olurken, Akdeniz temsilcisinin önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de yeniden Süper Lig'e dönme mücadelesi vermesi bekleniyor.

KÜME DÜŞEN TAKIMLAR

2025-2026 sezonu sonunda Süper Lig'e veda eden takımlar şöyle sıralandı:

Antalyaspor – 16. sıra, 32 puan

Fatih Karagümrük – 17. sıra, 30 puan

Kayserispor – 18. sıra, 30 puan

ANTALYASPOR SON HAFTAYA KADAR DİRENDİ

Antalyaspor, sezon boyunca yaşadığı puan kayıplarının ardından son haftalarda ligde kalabilmek için önemli mücadeleler verdi. Ancak alınan sonuçlar yeterli olmadı ve Antalya temsilcisi, Süper Lig'e veda etti.

Bu gelişme, Antalya'daki futbolseverler kadar Alanya'da yaşayan sporseverler tarafından da yakından takip edildi. Akdeniz Bölgesi'nin önemli kulüplerinden birinin ligden düşmesi, bölge futbolu açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

SÜPER LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR

Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen takımlar ise şu şekilde:

Erzurumspor FK – Şampiyon, 81 puan

Amed SK – 2. sıra, 74 puan

SON BİLET PLAY-OFF FİNALİNDE

Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takım, Esenler Erokspor ile Çorum FK arasında oynanacak play-off finalinin ardından belli olacak. Kritik mücadele 24 Mayıs 2026 tarihinde Konya'da tarafsız sahada oynanacak.

YENİ SEZONDA LİG DENGELERİ DEĞİŞİYOR

Erzurumspor ve Amed SK'nın Süper Lig'e yükselmesiyle birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu temsilcilerinin ligdeki ağırlığı artacak. Yeni sezonda farklı şehirlerden gelen taraftar gruplarının oluşturacağı atmosferin lige ayrı bir renk katması bekleniyor.

ANTALYASPOR İÇİN HEDEF YENİDEN DÖNÜŞ

Antalyaspor'un yeni sezonda hedefinin, güçlü bir kadro yapılanmasıyla Trendyol 1. Lig'de mücadele ederek Süper Lig'e en kısa sürede geri dönmek olması bekleniyor. Antalya ve Alanya'daki futbolseverler, kırmızı-beyazlı ekibin yeniden üst lige çıkmasını umut ediyor.