İnşaat sahasında serbest şekilde hareket eden yılanın görüntüleri, özellikle sıcak yaz günlerinde yaban hayvanlarının yaşam alanlarından çıkarak yerleşim bölgelerine yaklaşabildiğini bir kez daha ortaya koydu. Görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.

Uzmanlar karakteristik özelliğine dikkat çekiyor

Uzmanların aktardığı bilgilere göre, erişkin koca engereklerde yaşın ilerlemesiyle birlikte sırt bölümünde belirgin bir çukur oluşabiliyor. Görüntülenen bireyde de bu ayırt edici özelliğin kuyruk bölümüne kadar uzandığı ifade ediliyor.

Sıcak havalarda daha sık görülebiliyor

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yılanların yuvalarından çıkarak besin ve su arayışıyla farklı noktalarda görülebileceği belirtiliyor. Bu nedenle özellikle şantiye alanlarında, tarım arazilerinde ve kırsal bölgelerde çalışanlar ile doğada vakit geçiren vatandaşların dikkatli olması isteniyor. Uzmanlar, yılanla karşılaşılması halinde yaklaşılmaması ve gerekli durumlarda ilgili kurumlara haber verilmesi gerektiğini hatırlatıyor.