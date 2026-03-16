​ALANYA’DA etkili olan aşırı yağışlar sonucunda olumsuz etkilenen ve piknik alanlarındaki işletmeleri büyük zarara uğrayan Dim Çayı bölgesi için harekete geçildi. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, bölgedeki esnafın mağduriyetini gidermek ve Dim Çayı’nı eski günlerine döndürmek adına önemli bir projenin hazırlık sürecinin başladığını duyurdu.

​"ÇEVREYLE UYUMLU VE GÜVENLİ BİR DÜZENLEME"

​Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Tavlı, bölgenin turizm ve yerel esnaf için taşıdığı hayati öneme dikkat çekti. Tavlı, yapılacak çalışmaların merkezinde doğal dokunun korunması olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz haftalarda etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Dim Çayı’nda, özellikle piknik alanlarında faaliyet gösteren işletmelerimiz ve esnafımız ciddi zarar görmüştür. Alanya’mızın önemli doğal güzelliklerinden biri olan Dim Çayı’nın yeniden eski canlılığına kavuşması ve bölge esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi büyük önem taşımaktadır."​

ÇAVUŞOĞLU’NDAN BÖLGEYE DESTEK

​Projenin hayata geçirilmesinde Dışişleri eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun büyük katkısı olduğunu belirten Tavlı, çalışmaların teknik detaylarına da değindi. Dim Çayı’nın doğal yapısına zarar verilmeyeceğinin altını çizen Tavlı, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun kıymetli destekleri ve girişimleriyle; Dim Çayı’nın doğal yapısına zarar vermeyecek, suyun akışını engellemeyecek ve çevreyle tam uyumlu bir anlayışla yeniden düzenlenmesi için gerekli proje ve çalışmaların hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Sayın Bakanımıza, Alanya’mıza gösterdiği yakın ilgi ve destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi. (Sudi CANDIR)

