Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Antalyaspor maçı için birçok ilçeden ücretsiz otobüs kaldırırken Alanyaspor’a aynı desteği vermemesini eleştirdi. Türkoğlu, Alanya’nın "üvey evlat" muamelesi gördüğünü belirterek tarihi bir çağrıda bulundu.

ALANYASPOR BU ŞEHRİN TAKIMI DEĞİL Mİ?

Süper Lig’de Alanya’yı ve bölgeyi başarıyla temsil eden Alanyaspor’un dışlandığını ifade eden Türkoğlu, "Bir tarafta tüm ilçelerden organizasyon yapılırken, Alanya’nın yok sayılması 'Alanyaspor bu şehrin takımı değil mi?' sorusunu gündeme getirmiştir. Alanya halkı bu yaklaşımla kendisini dışlanmış hissetmektedir. Bugün yaşanan mesele sadece futbol değil, Alanya’nın yıllardır yaşadığı temsil sorununun bir yansımasıdır" dedi.

ALANYA ARTIK KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN DEV BİR KENTTİR

Alanya’nın ekonomik ve sosyal gücüne dikkat çeken Türkoğlu, şehrin Antalya’nın sadece bir ilçesi olarak görülmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti: "Alanya; nüfusuyla, ekonomisiyle, turizmiyle ve üretim gücüyle kendi ayakları üzerinde duran dev bir kenttir. Yatırımlarda geri planda bırakılan, ulaşım sorunları yaşayan ve sürekli merkezden yönetilmeye çalışılan Alanya, artık fiilen Antalya’dan kopmuştur."

İL OLMAK SİYASİ BİR SLOGAN DEĞİL DEVLET MESELESİDİR

Türkoğlu, Alanya’nın il statüsüne kavuşmasının vaktinin geldiğini ve bu durumun bir zorunluluk olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Siyasi olarak Antalya’ya bağlı görünse de, sosyolojik ve yönetsel olarak Alanya kendi kimliğini oluşturmuştur. Fiili durum artık resmiyete dönüşmelidir. Alanya’nın il olması bir siyasi slogan değil; gecikmiş bir devlet meselesidir."

Zafer Partisi olarak Alanya’nın haklarını savunmaya devam edeceklerini belirten Türkoğlu, tüm vatandaşları siyasi görüş fark etmeksizin ortak ses vermeye davet etti. Türkoğlu, "Alanya sahipsiz değildir ve üvey evlat muamelesi görmeyi kabul etmeyecektir. Fiilen ayrılan Alanya, resmiyette de il olmalıdır" diyerek sözlerini noktaladı.

