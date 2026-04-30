Alanya’da jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya’da bir şüpheliye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda dikkat çeken bulgulara ulaştı.

İKAMET VE ARAÇTA DETAYLI ARAMA

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, belirlenen şüpheliye ait ikamet ve araçta arama yapıldı. Operasyon, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların bir parçası olarak gerçekleştirildi.

1 KİLO 80 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 1 kilo 80 gram sentetik kannabinoid madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık 25 bin 600 kullanımlık olduğu değerlendirildi.

Bu miktarın, piyasaya sürülmesi halinde ciddi bir risk oluşturabileceği belirtiliyor.

SUÇ GELİRİNE DE EL KONULDU

Operasyon kapsamında yalnızca uyuşturucu maddelere değil, aynı zamanda suçtan elde edildiği değerlendirilen gelire de el konuldu. Ekipler, olayın finansal boyutunu da araştırıyor.

1 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Soruşturmanın genişletilerek devam ettiği öğrenildi.

MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Yetkililer, özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı denetimlerin artırıldığını ifade etti.

ALANYA’DA OPERASYONLAR ARTIYOR

Son dönemde Alanya genelinde düzenlenen operasyonlar, güvenlik güçlerinin sahadaki etkinliğini ortaya koyuyor. Vatandaşların da şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmesi, bu mücadelenin önemli bir parçası olarak görülüyor.Mehmet AL