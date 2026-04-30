ALANYA’DA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Alanya’da hava sıcaklıkları yarından itibaren düşüyor. Meteoroloji verilerine göre ilçede etkili olacak soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Özellikle son günlerde hissedilen yaz havasının yerini daha serin bir hava bırakacak.

SABAH VE AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

Yapılan değerlendirmelere göre ani sıcaklık düşüşü sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin hissedilecek. Gün içinde güneş görülse bile hissedilen sıcaklık düşük kalacak. Bu durum, özellikle erken saatlerde dışarı çıkanlar için dikkat gerektiriyor.

Alanya hava durumu soğuk hava dalgası etkisi ile birlikte vatandaşların günlük planlarını da etkileyecek. Uzmanlar, ani hava değişimlerinin grip ve soğuk algınlığı riskini artırabileceğini belirtiyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların tedbirli olması öneriliyor.

HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK

Serin havanın birkaç gün boyunca etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Hafta sonuna kadar devam etmesi beklenen bu değişimle birlikte Alanya’da bahar havası kısa süreliğine yerini serinliğe bırakacak.

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü