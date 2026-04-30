Alanya’da jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar bir operasyonla sonuçlandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya’da bir şüpheliye ait adres ve araçta yaptığı aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

İKAMET VE ARAÇTA ARAMA YAPILDI

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, belirlenen bir şüpheliye ait ikamet ve araçta arama gerçekleştirildi. Operasyon, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların bir parçası olarak yapıldı.

1303 ADET SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 1303 adet sentetik ecza ile birlikte 5 gram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, olayın boyutuna ilişkin incelemeler sürüyor.

ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Güvenlik güçleri, olayın bağlantılarını ve olası diğer şüphelileri belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu maddelere karşı denetimlerin artırıldığı ifade edildi.

ALANYA’DA OPERASYONLAR SIKLAŞTI

Son dönemde Alanya genelinde düzenlenen benzer operasyonlar, uyuşturucuyla mücadelede sahadaki yoğunluğu ortaya koyuyor. Yetkililer, vatandaşların da şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmesinin önemine dikkat çekiyor. Mehmet AL