Alanya Üniversitesi’nde gelenek haline gelen İletişim ve Tasarım Festivali, bu yıl üçüncü kez öğrencilerle buluştu. Festival kapsamında düzenlenen anlamlı etkinlikte, 2020 yılında hayatını kaybeden öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu sevgi ve özlemle anıldı.

NOSTALJİ TEMASIYLA DUYGU DOLU BULUŞMA

İletişim ve Tasarım Bölümü öncülüğünde, Sosyal Aktivite ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu (SASST) desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, akademisyenler ve davetliler bir araya geldi. Festivalin bu yılki teması olan “nostalji”, etkinliğin atmosferine damga vurdu.

90’lı yılların unutulmaz müzikleri eşliğinde gerçekleşen programda, katılımcılar hem geçmişe yolculuk yaptı hem de paylaşılan anılarla samimi bir ortam oluştu. Kurulan alanlardaki nostaljik detaylar, etkinliğe ayrı bir renk kattı.

ŞEBNEM KÖSEOĞLU PARKI’NDA ANLAMLI ANMA

Etkinlik, üniversitenin hemen yanında bulunan ve adını taşıyan Şebnem Köseoğlu Parkı’nda gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl da aynı noktada anılan Köseoğlu, bu yıl da öğrencileri tarafından unutulmadı.

Katılımcılar, yalnızca bir anma programına değil, aynı zamanda onun hatırasını yaşatan güçlü bir buluşmaya tanıklık etti.

DUYGU VE ANILAR PAYLAŞILDI

Program kapsamında Şebnem Köseoğlu’nun anısına hazırlanan video gösterimi yapıldı. Öğrencilerin gerçekleştirdiği röportajlar ve paylaştıkları anılar, onun öğrenciler üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, zaman zaman paylaşılan neşeli hatıralar ortamı yumuşatarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

MÜZİKLE RENK KATTI

Etkinlikte ayrıca Alanya Üniversitesi Rektörü’nün kızı İrem Sağer, sahne alarak seslendirdiği şarkılarla programa renk kattı. Performansı, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

FESTİVAL SOSYAL PLATFORMA DÖNÜŞTÜ

Üç yıldır düzenlenen İletişim ve Tasarım Festivali, yalnızca bir etkinlik olmanın ötesine geçerek öğrencilerin bir araya geldiği, değerlerini paylaştığı ve unutulmayan isimleri yaşattığı güçlü bir sosyal platform haline geldi.

Bu yıl gerçekleştirilen anma programı da, Şebnem Köseoğlu’nun hatırasının üniversite camiasında yaşamaya devam ettiğini bir kez daha gösterdi.