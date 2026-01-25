Bilader, "Cavırlar bizim adedleri eyice öörendi" dedim, bi Alaman ayilenin evine musafir olduumu annadıverdiidim. Laf yarım galdııdı. Türk gayfesini bişirdiler, çay demlediler, üsdü kozlu, tahınlı gabag dadlısı yedirdiler. Gari engaadar yeeb içdigden soona o cavırca bilen keloolana "Sööle enginlere de, yedig, içdig, ölmüşlerinin uruflarına bi fetiha edivereem" dedim. Gari ellerimizi açdıg, bi de fetiha okuuverdim.

Belli mi olur bilader, beliki dinimizi hazedeller de Müslüman oluverirler. Biz de iki cavırın Müslüman olmasına vesile olduumuzda hazar sevabı vardır. Bize de feydası olur. Icıg soona bi bagdım, cavırın avradı diken gabaa soyar. Diken gabaa gızardmasını bile öörenmişler. Ben de gari diken gabaa düzmesini engirde tercüman vasıtasıla annadıverdim. Hindi kozu döömeg uçun bi havan alıcaglar. Bi de soku alıcaglar. Sokula kozu gözelce dövüb, sarımsaa da gatıcaglar. İlimonu sıkıcaglar. Zeytinyaanı da dökücegler. Gözel de bi dikenli gabag düzmesi edicegler. Deecem hu. Bilader gelen cavırlara, buraa yelleşenlere adedlerimizi ööredelim. Ne de olsa gari, gonşu oldug cavırlarıla. Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.