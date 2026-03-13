Moda tasarımcısı ve sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan’ın İstanbul’daki evinde cansız bedeni bulundu. 27 yaşındaki genç ismin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Moda yarışması “İşte Benim Stilim” ile geniş kitleler tarafından tanınan moda tasarımcısı ve sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan, İstanbul’daki evinde ölü bulundu. Genç tasarımcıdan bir süredir haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine adrese giden ekipler, Eraslan’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerine gelen sağlık ve güvenlik ekiplerinin yaptığı ilk incelemenin ardından Eraslan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Ayşegül Eraslan’ın ölümünden kısa süre önce sosyal medya hesabının hikâye bölümünde paylaştığı mesaj da gündem oldu. Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Paylaşmadığım şeyler olacaktır; sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı.”

Bu mesajın ardından genç fenomenin ölüm haberi kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

27 YAŞINDA KARİYER YAPMIŞTI

Henüz 27 yaşında hayatını kaybeden Ayşegül Eraslan, televizyon programındaki performansının ardından moda dünyasında da adından söz ettiren isimlerden biri olmuştu.

Genç yaşına rağmen çeşitli moda organizasyonlarında görev alan Eraslan’ın, İstanbul Fashion Week gibi önemli etkinliklerde tasarım çalışmaları yaptığı ve kendi moda markasını kurarak sektörde aktif bir şekilde çalıştığı biliniyordu.

Genç tasarımcının ölümü moda camiasında ve sosyal medyada büyük üzüntü yarattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netleşecek. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Öte yandan sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, genç tasarımcı için taziye mesajları paylaştı.