Alanya'nın trafiği en yoğun güzergahlarından biri olan Tosmur Mahallesi sahil yolunda meydana gelen kazanın yankıları sürüyor. 23 yaşındaki Mehdi Akdağ'ın trajik ölümüyle sonuçlanan ve motosiklet sürücüsü M.Ö.'nün de yaralandığı korkunç olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma hız kesmeden tamamlandı. Genç yaşta gelen ölüm ilçede derin bir sarsıntı yaratırken, dikkatler kazaya karışan otomobilin sürücüsüne kilitlenmişti.

ALMAN SÜRÜCÜ İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Ölümcül çarpışmanın hemen ardından emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan 72 yaşındaki Alman vatandaşı Horst B., karakoldaki kritik ifade ve yasal işlemlerinin bitmesiyle adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında hakim karşısına çıkartılan yabancı uyruklu şoför, sulh ceza hakimliği tarafından verilen kararla tutuklanarak parmaklıklar ardına gönderildi. Yaşanan bu telafisi imkansız acı kayıp, Alanya sahil yolundaki sürüş güvenliği risklerini bir kez daha en ağır bedelle gözler önüne serdi.