Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan için çok sayıda vatandaş Alanya Belediyesi Cenaze Hizmetleri Binasına geldi. Acı haberin ardından baba Hayri Arıkan ayakta durmakta güçlük çekti.

Alper Arıkan’ın vefat haberi Alanya’da kısa sürede geniş bir kesime ulaştı. Haberi alan yakınları, dostları ve partililer Alanya Belediyesi Cenaze Hizmetleri Binasına gelerek Arıkan ailesine taziye dileklerini iletti.

Cenaze hizmetleri binasında duygusal anlar yaşandı. Arıkan’ın babası Hayri Arıkan acı haberin ardından ayakta durmakta güçlük çekti. Yakınları ve dostları baba Arıkan’ı teselli etmeye çalıştı.

SİYASET VE İŞ DÜNYASINDAN YOĞUN KATILIM

Alper Arıkan’ın ani vefatı, Alanya’da siyaset ve iş dünyasında da büyük üzüntü yarattı. İlçede farklı siyasi partilerden temsilciler, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş cenaze hizmetleri binasına gelerek aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Binanın önünde kalabalık bir bekleyiş oluştu. Gelenler tek tek aile fertlerinin yanına gidip taziyelerini iletti. Bazıları kısa süre oturup sessizce bekledi, bazıları da birbirine aynı cümleyi söyledi: “Çok erken oldu…”

Şehirde tanınan bir isim olunca böyle oluyor. Haber duyuluyor, sonra insanlar birer birer gelmeye başlıyor. Siyasetten, esnaftan, mahalleden… herkes aynı yerde buluşuyor.

CENAZE PROGRAMI BEKLENİYOR

Alper Arıkan cenaze töreni ile ilgili detayların ailesi ve parti teşkilatı tarafından yapılacak açıklamanın ardından netleşmesi bekleniyor.