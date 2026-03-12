Alanya siyaset arenasına bomba gibi düşen şok ölüm haberi, öğle saatlerinde geldi. 40 yaşındaki Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, evinde aniden fenalaştı. İhbar üzerine hızla adrese ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç siyasetçi, acil olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Arıkan, kırmızı alanda doktorların gösterdiği yoğun çabaya ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.

SİYASET DÜNYASI ŞOKTA

Genç başkanın vefat haberi saniyeler içinde tüm Alanya'ya yayılarak büyük bir yankı uyandırdı. Haberi alan partililer, sevenleri ve ailesi hastane önüne akın ederken, acı tablo karşısında gözyaşları sel oldu. Uzun yıllardır ilçede çeşitli siyasi kademelerde aktif rol alan, son olarak Zafer Partisi teşkilatını yöneten Arıkan, bitmek bilmeyen enerjisi ve saha çalışmalarıyla tanınıyordu. Bu beklenmedik ve ani kayıp, ilçedeki tüm kesimlerde derin bir üzüntü ve sarsıntı yarattı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Tüm ilçeyi yasa boğan kahreden vefatın ardından gözler Arıkan'ın cenaze detaylarına çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi ve veda programı netleşti. Merhum Ali Çavuş'un torunu, 'Panter' lakaplı Hayri Arıkan'ın oğlu, Ayşe ve Çağrı Arıkan'ın kardeşi ve Lütfiye Arıkan'ın eşi olan genç siyasetçinin cenazesi, yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hacıbaba Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Alanya siyaset ve iş dünyasının, bu acı vedaya çok yoğun bir katılım göstermesi bekleniyor.