Alanya turizm sektörünün tanınan isimlerinden Nadir Gür, hayatını kaybetti. Kale Arkası bölgesinde faaliyet gösteren Gürol Otel sahiplerinden olan Gür’ün vefat haberi, ailesiyle birlikte Alanya’daki turizm çevresinde de üzüntüyle karşılandı.

ALANYA’DA TURİZM CAMİASINI ÜZEN VEFAT

Edinilen bilgilere göre Nadir Gür; merhum Şevket Gür’ün oğlu, Şevket ve Hülya Gür’ün babası ve Fatma Gür’ün eşi olarak biliniyordu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Nadir Gür’ün cenazesinin, Cuma namazına müteakip Gürses Camii’nden alınarak Bektaş Mezarlığı’nda defnedileceği bildirildi. Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra turizm sektörü temsilcileri, dostları ve sevenlerinin de katılması bekleniyor.

ALANYA’DA BUGÜN TANINAN BİR İSİM DAHA UĞURLANACAK

Alanya’nın tanınan otelcisi Nadir Gür’ün vefatı, kentte son dönemde peş peşe gelen acı haberler arasında yer aldı. Turizm kenti Alanya’da özellikle yerleşik aileler ve sektör temsilcileri tarafından bilinen isimlerden biri olan Gür’ün ardından çok sayıda taziye mesajı paylaşılması bekleniyor.