Alanya’da 13 Mart 2026 Cuma günü Cikcilli, Avsallar, Türkler, Kuzyaka ve Uzunöz mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanıyor. Kesintilerin süresi bazı bölgelerde 7 saate kadar uzuyor.

Alanya’da bugün uygulanacak planlı elektrik kesintisi, özellikle sabah saatlerinden itibaren birçok mahallede günlük hayatı doğrudan etkiliyor. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından duyurulan bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde 3 saatlik, bazı bölgelerde ise günün büyük bölümüne yayılan kesintiler yaşanacak.

Alanya planlı elektrik kesintisi 13 Mart 2026 detaylarına göre en kısa süreli çalışma Cikcilli’de yapılırken, en uzun kesinti Kuzyaka ile Uzunöz mahallelerinde görülecek. Özellikle evden çalışanlar, esnaf, küçük işletmeler ve elektrikli cihazlara bağlı günlük düzen kuran vatandaşlar için gün zor geçebilir. Sabah kahvesini makinede hazırlayan da etkilenecek, dükkânında soğutucu çalıştıran da.

CİKCİLLİ'DE 3 SAATLİK KESİNTİ

Cikcilli Mahallesi’nde bakım çalışması nedeniyle 09.00 ile 12.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacak. Kesintiden etkilenecek noktalar şöyle:

- Kerim Ertekin Caddesi

- Uzunsırt Caddesi

- 103 numaralı bölge

- 309 numaralı bölge

Bu hatta oturan vatandaşların özellikle kombi, modem, asansör ve iş yeri ekipmanları için önlem alması gerekiyor. Süre kısa görünüyor ama sabah saatlerine denk geldiği için etkisi hissedilir olacak.

AVSALLAR VE TÜRKLER'DE YATIRIM ÇALIŞMASI

Avsallar ve Türkler bölgesinde ise yatırım çalışması kapsamında 09.30 ile 12.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Duyuruda öne çıkan bazı noktalar şu şekilde sıralandı:

- Duranlar Caddesi

- Musalar Sokak

- Necip Fazıl Kısakürek bölgesi

- Türkler Avsallar mevkii

Bu bölgedeki kesinti özellikle turizm, konut sitesi yaşamı ve sabah saatlerinde açık olan küçük işletmeler açısından önemli. Henüz sezon tam açılmadı ama bölgede hazırlık yapan işletmeler için birkaç saatlik enerji kesintisi bile işleri aksatabiliyor. Kısa gibi. Ama bazen günün ritmini oradan bozuyor.

KUZYAKA VE UZUNÖZ'DE GÜN BOYU KESİNTİ

Günün en uzun planlı kesintisi Kuzyaka ve Uzunöz mahallelerinde uygulanacak. Bu iki mahallede elektrik 09.00 ile 16.00 saatleri arasında verilemeyecek. Yani yaklaşık 7 saatlik bir kesinti söz konusu.

Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar için bu tür uzun süreli kesintiler yalnızca aydınlatma sorunu oluşturmuyor. Su motorları, tarımsal sulama, buzdolabı kullanımı, telefon şarjı ve internet erişimi de doğrudan etkileniyor. Gün içinde işi internetten takip edenler için de durum pek kolay değil.

VATANDAŞLAR NEYE DİKKAT ETMELİ?

Planlı kesinti saatlerinden önce telefon, powerbank ve diğer temel cihazların şarj edilmesi; buzdolabı ve derin dondurucu kapaklarının gereksiz açılmaması; elektrikle çalışan iş ekipmanlarının korunması öneriliyor. Özellikle medikal cihaz kullanan ya da evde yaşlı birey bulunan ailelerin daha dikkatli hareket etmesi gerekiyor.

Yetkililer çalışmaların enerji altyapısını güçlendirme amacıyla yapıldığını belirtiyor. Ancak vatandaş açısından günün özeti daha net: Elektrik yoksa hayat biraz yavaşlıyor.