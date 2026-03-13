ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sert açıklamalarını bir adım daha ileri taşıdı. 28 Şubat’ta başlayan savaşta tansiyon yükselirken, Trump’ın mesajı Alanya ve Antalya’daki okurun da yakından takip ettiği küresel petrol ve güvenlik dengelerini yeniden gündeme taşıdı.

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası başlayan çatışmalarda 14. güne girilirken, ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken yeni bir çıkış geldi. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda İran yönetimini hedef aldı ve “Bugün ne olacağını izleyin” diyerek yeni bir gözdağı verdi.

Uluslararası ajansların aktardığına göre Trump, paylaşımında İran’ın askeri kapasitesinin ağır darbe aldığını savundu. Washington yönetiminin kullandığı dilin giderek sertleşmesi, bölgede gerilimin daha da artabileceği endişesini büyüttü.

TRUMP’TAN SERT MESAJ

Trump’ın paylaşımında, İran yönetimine yönelik ağır ifadeler kullandığı ve ABD’nin askeri gücünü öne çıkaran cümlelere yer verdiği görüldü. Mesajın en dikkat çeken bölümü ise “Bugün ne olacağını izleyin” ifadesi oldu.

Bu çıkış, zaten yüksek seyreden Orta Doğu tansiyonunu daha da yukarı çekti. Piyasalar, enerji koridorları ve güvenlik başlıkları açısından hassas geçen süreçte, bu tür açıklamalar yalnızca bölgeyi değil Türkiye’de akaryakıt ve altın fiyatlarını izleyen geniş bir kitleyi de ilgilendiriyor. Antalya turizmi için sezon yaklaşırken, bölgedeki her yeni askeri gerilim ayrı bir tedirginlik yaratıyor.

SAVAŞTA İKİ HAFTAYA YAKLAŞILDI

ABD-İsrail ve İran hattında 28 Şubat’ta başlayan çatışmalar, uluslararası kamuoyunun bir numaralı gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor. Karşılıklı saldırılarla ilerleyen süreçte hem sahadaki askeri bilanço hem de diplomatik risk her geçen gün büyüyor.

Bir yandan savaş, bir yandan sert siyasi mesajlar. Orta Doğu’da tablo daha da kırılgan hale geliyor.

PİYASALAR VE BÖLGE İÇİN YENİ RİSK

Trump’ın açıklamaları sadece askeri cephede değil, ekonomik cephede de yakından izleniyor. Özellikle petrol fiyatları, akaryakıt maliyetleri, güvenli liman olarak görülen altın fiyatları ve bölgesel turizm hareketliliği bu tür çıkışlardan doğrudan etkilenebiliyor.

Alanya ve Antalya gibi turizm şehirlerinde sezon öncesi dış politika kaynaklı her gerilim, rezervasyon beklentilerinden maliyet hesaplarına kadar pek çok alanı etkileyebiliyor. Şimdilik gözler, Trump’ın işaret ettiği “bugün” vurgusunun sahaya yeni bir operasyon olarak yansıyıp yansımayacağında.

ULUSLARARASI GÖZLER WASHINGTON VE TAHRAN’DA

ABD Başkanı’nın açıklamasının ardından uluslararası kamuoyu, Washington’dan gelecek yeni askeri ya da diplomatik adımları beklemeye geçti. İran cephesinden verilecek olası yanıt da çatışmanın yönünü belirleyecek başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu tür dönemlerde söylem bile bazen fiili adım kadar etkili oluyor. Hele bu kez...