Bilader bi vakıdlar Alanya'nın namlı emmileri varıdı. Engi Alanya'da "Emmi" demek, saygı demektir. Emminin karşılığı amıca. Emme lekin Alanyalı hazeddii adamlara "Emmi" der. Gocasanlı Beleni'nde naadar adam varsa hergese "Emmi" deller. Hindi hölle geçmişe dooru bi uzanalım. Alanya'nın en namlı emmisinin biri Topal Husni'nin oolu irametli Hayri Emmi'idi. Cümbüşün teline vurdumudu yer gök inileridi. Okuduu gazelleri dinladınmıdı aşık oldukların aklına gelirdi.

Bi de irametli Topal Husni Emmi'nin agrabası gara gözlüglü Zeki Emmi varıdı. Zeki Emmi Hal'de bayacamaga gomiyonculug da yapdıdı. Şerfalı'nın Amad Emmi varıdı. Bunlar aynı mahallenin adamlarıdı. Biri birlerine gonşuudular. Hindi engi emmilerden eser bile galmadı. Hindiki cıbırıglar, emmiliin ne demek olduunu bile bilmezler.

Alanya'ya dışardan, Sarıveliler'in Civiler köyünden gelen Emmoolu Garip Hüseen varıdı. "Gonşu gızı Hatıca'ya yangın oldum, vermediler" der, yürür gederdi. İrametli olan Sugözü'nden Sadııın Amat Emmi varıdı. Emmim maşallah güçlü, guvadlııdı. Emmim az mı guyu gazdıdı. Bi türkü çıırsa, dinlerkene dinime imanımına engi ses ende adamdan mı çıkar derdiniz. Allah emmime iramet eylesin.

Bilader sırf Alanya'da deel, köyde kömede de biseel emmimiz var. Ölmüş olanlara iramet, saa olanlara uzun ömür dileyom.

Benden bönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.