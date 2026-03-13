Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzurunu bozan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunmasına rağmen sokaklarda gezen şahıslara göz açtırmıyor. Asayiş Büro Amirliği İnfaz ekipleri, ilçede yürüttüğü sıkı denetimler ve istihbarat çalışmaları sonucunda tehlikeli bir firariyi daha adalete teslim etti.

ADIM ADIM TEKNİK TAKİP

Edinilen bilgiye göre, "Uyuşturucu Ticareti Yapmak ve Sağlamak" ile "Kasten Yaralama" gibi ağır suçlardan dosyası bulunan ve hakkında tam 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 35 yaşındaki Y.Ç., polisin yakın markajına alındı. İnfaz ekipleri, şahsın izini sürmek için derinlemesine bir teknik takip süreci başlattı. Adım adım izlenen şüphelinin Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir ikamette gizlendiği net olarak tespit edildi.

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Yer tespitinin kesinleşmesinin ardından asayiş ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen ani operasyonla firari hükümlü Y.Ç. kıskıvrak gözaltına alındı. Karakoldaki işlemleri hızla tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Y.Ç., tutuklanarak parmaklıklar ardına gönderilirken; Alanya'da zehir tacirlerine ve aranan şahıslara yönelik çemberin daralmaya devam ettiği vurgulandı.