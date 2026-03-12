Tosmur Mahallesi sahil yolunda otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Alanya trafik kazası bu kez Tosmur Mahallesi'nden geldi. Sahil yolunda otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Mehdi Akdağ hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

KAZA TOSMUR SAHİL YOLUNDA OLDU

Kaza, Alanya'nın Tosmur Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre motosiklet ile otomobil henüz netleşmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Mehdi Akdağ yola savruldu.

Bölgede yaşayanlar için bu yol özellikle günün belli saatlerinde yoğunlaşıyor. Sahil hattında hem araç hem motosiklet trafiğinin arttığı anlarda, birkaç saniyelik dikkatsizlik bile ağır sonuç doğurabiliyor. Bu kez de öyle oldu.

112 EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra iki kişiyi de Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

MEHDİ AKDAĞ KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehdi Akdağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bir evden biri çıkıyor, işe gidiyor, belki kısa bir yol sanılıyor. Sonrası bir telefon, bir hastane koridoru. Alanya'da trafik haberleri artık sadece istatistik değil, doğrudan ailelerin içine düşen bir mesele.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kazanın ardından araç sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çarpışmanın kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından netleşecek. Yetkililer, özellikle Alanya Tosmur sahil yolu kaza haberinin ardından sürücüleri hız ve takip mesafesi konusunda daha dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.