APP plaka cezası ve araç içine sonradan takılan ekranlarla ilgili tartışmalar büyürken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Çiftçi, araçta fabrika çıkışı bulunan sistemlerle sonradan eklenen görüntü ve ses donanımlarının aynı kapsamda değerlendirilmediğini söyledi.

Son günlerde özellikle sosyal medyada sıkça konuşulan APP plaka ve multimedya ekran cezası 2026 başlığında netleşen mesaj şu oldu: Araçta orijinal olarak bulunan ekran, navigasyon ve ses sistemleri yasak kapsamında değil. Ancak aracın orijinalliğini bozacak şekilde sonradan eklenen ekran, tablet, amfi ve hoparlör gibi sistemler cezaya konu olabiliyor.

ORİJİNAL SİSTEMLE SONRADAN TAKILAN DONANIM AYRILIYOR

Anadolu Ajansı’nın aktardığı açıklamaya göre Bakan Çiftçi, araçlarda fabrikadan monte edilmiş ses ve görüntü sistemlerinin kullanılmasında bir sakınca olmadığını belirtti. Buna göre sürücüler, başkalarını rahatsız etmemek şartıyla araç içi ses sistemlerini kullanabiliyor. Aynı şekilde orijinal multimedya ekranlarının navigasyon ya da müzik amaçlı kullanımı da yasak kapsamında görülmüyor.

Asıl yaptırım ise araçta sonradan yapılan değişikliklerde ortaya çıkıyor. Bakan Çiftçi, aracın orijinalinde bulunmayan tablet, görüntü sistemi, amfi ya da ek hoparlör takılması ve bunun sürücünün dikkatini dağıtması halinde 21 bin lira idari para cezası uygulanacağını söyledi. Başkalarını rahatsız edecek seviyede yüksek sesle müzik dinlenmesi halinde ise 3 bin lira ceza öngörüldüğünü açıkladı.

1 NİSAN 2026 TARİHİNE DİKKAT

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, kamuoyunda APP plaka olarak bilinen standart dışı plakaların mevzuata uygun hale getirilmesi için tanınan 1 Nisan 2026 süresi; sonradan takılan, sürücünün dikkatini dağıtan görüntü sistemleri ile çevreyi rahatsız eden ses sistemleri için de geçerli olacak. Bu tarih, özellikle araç modifiye piyasasının yoğun olduğu şehirlerde doğrudan önem taşıyor.

Bu konu sadece ceza başlığıyla sınırlı değil. Trafikte dikkat dağınıklığı, yüksek ses ve görüşü etkileyen ekran kullanımı, günlük hayatta direksiyon başındaki küçük bir hatayı büyük bir kazaya çevirebiliyor. Alanya ve Antalya gibi yoğun trafik ve turizm hareketliliğinin olduğu bölgelerde bu tip denetimlerin daha fazla konuşulması şaşırtıcı değil.

Birçok sürücü için mesele biraz da alışkanlık. Araca sonradan takılan ekran ya da güçlü ses sistemi uzun süre sorun gibi görülmeyebiliyor. Ama şimdi tablo değişiyor.

BAKAN ÇİFTÇİ’DEN AÇIK ÇAĞRI

Bakan Çiftçi, vatandaşlara çağrıda bulunarak araçlarında sonradan taktırılmış ekran veya ses sistemi bulunanların bunları söktürüp aracı yeniden mevzuata uygun hale getirmesini istedi. Açıklamasında, amacın vatandaşları cezalandırmak değil; sürücünün dikkatini yola vermesini sağlamak, can ve mal güvenliğini korumak olduğunu vurguladı.

Bu yüzden APP plaka nasıl düzeltilir, sonradan takılan multimedya ekran cezası var mı ve araç içi ses sistemi cezası 2026 gibi aramalar önümüzdeki günlerde daha da artabilir. Özellikle 1 Nisan’a kadar araç sahiplerinin mevcut donanımlarını kontrol ettirmesinde fayda var.