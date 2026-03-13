ABD-İsrail ittifakı ile İran arasındaki kanlı savaşta ikinci haftaya girilirken, Ortadoğu'daki sıcak çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. Küresel piyasaları ve hava yolu rotalarını doğrudan tehdit eden bu kriz, uluslararası seyahat dinamiklerine bağlı olan Alanya'da da turizm profesyonelleri ve yerel ekonomi aktörleri tarafından derin bir endişeyle takip ediliyor. Gece saatlerinde taraflar arasında karşılıklı gerçekleştirilen ağır bombardımanlar, bölgedeki tansiyonu geri dönülemez bir noktaya taşıdı.

TAHRAN'DA 11 BÖLGEYE GECE YARISI BOMBARDIMANI

İsrail güçlerinin hedefinde doğrudan İran'ın başkenti vardı. Gece yarısı Tahran'ın semalarını aydınlatan şiddetli patlamalar, şehrin dört bir yanında büyük paniğe yol açtı. İran basınına yansıyan bilgilere göre; kentin kuzeyinde yer alan Levasan ve Zaferaniye, güney hattındaki İslamşehr ile Rey, doğu bölgesindeki Tahranpars ve Perdis'in yanı sıra batıdaki Punek, Merzdaran, Sohreverdi, Dovlet ve Naziabad olmak üzere tam 11 ayrı nokta füze saldırılarının hedefi oldu. Başkentteki ağır tahribatla ilgili henüz resmi makamlardan kapsamlı bir rapor paylaşılmadı.

İRAN'DAN KUZEY İSRAİL'E ŞOK MİSİLLEME

Tahran'ın kalbine yönelik bu şok operasyona İran ordusunun cevabı saniyeler içinde geldi. İsrail'in kuzey bölgelerini hedef alan yoğun füze ateşi, bölgeyi bir anda savaş alanına çevirdi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı yetkililerinden alınan verilere göre, roket yağmurunda 58'i hafif olmak üzere toplam 59 kişi yaralandı. Yaralılardan 35 yaşındaki bir kadının, Zarzir beldesinde sırtına isabet eden şarapnel parçası nedeniyle durumunun orta ağır olduğu kaydedildi.

SİREN SESLERİ VE SIĞINAK ALARMI

Gökyüzünde füzelerin havada imha edilme sesleri yankılanırken, İsrail'in kuzey sınırında adeta hayat durdu. İsrail ordusu, yarım saatlik periyotlarla gerçekleşen iki ayrı ağır füze dalgası üzerine acil durum ilan ederek sivil halka derhal "sığınaklara inin" çağrısı yaptı. Bölgedeki birçok evde füzelerin ve önleme sistemlerinin yarattığı şok dalgaları sebebiyle maddi hasar oluştuğu rapor edildi.

KANLI BİLANÇO: 1348 ÖLÜ, 17 BİN YARALI

Washington ile Tahran arasında diplomatik temasların sürdüğü 28 Şubat tarihinde, ABD ve İsrail'in ani askeri müdahalesiyle patlak veren savaş, tüm bölgeyi ateşe verdi. Çatışmaların ilk gününden bu yana İran; Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ABD üslerine peş peşe misillemeler düzenledi. ABD-İsrail operasyonlarında İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybederken, İran kaynaklarının açıkladığı son verilere göre ölü sayısı 1348'e, yaralı sayısı ise 17 bini aşarak ürkütücü boyutlara ulaştı. Uluslararası uçuş güvenliğini tehlikeye atan bu geniş çaplı krizin, Alanya gibi dünya çapındaki turizm merkezlerine yönelik olası yansımaları dikkatle izlenmeye devam ediyor.