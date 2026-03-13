Şehrin yerel dinamiklerini merkeze alan Kaya; nadir hastalıklardan çevre politikalarına, ulaşım sorunlarından ekonomik beklentilere kadar uzanan geniş bir perspektifle çözüm çağrısında bulundu.

​DMD HASTALARI İÇİN ACİL DESTEK ÇAĞRISI

​Kaya’nın konuşmasında insani hassasiyetlerin başında, nadir görülen ve ağır seyreden DMD (Duchenne Musküler Distrofi) hastalığı yer aldı. Alanya ve Demre’de tedavi süreçleri büyük zorluklarla devam eden Taha Miraç ve Kerem isimli çocukların durumunu Meclis kürsüsüne taşıyan Kaya, ailelerin yaşadığı erişim ve tedavi engellerini dile getirdi. Milletvekili Kaya, bu nadir hastalıklarla mücadele eden bireyler için devletin çok daha etkin ve ivedi bir çözüm mekanizması geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

​ANTALYA’NIN EKONOMİK VE KENTSEL DİNAMİKLERİ İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

​Antalya’nın turizm ve ulaşım potansiyelini destekleyecek yapısal reformlara dikkat çeken Milletvekili Kaya, şehirden elde edilen konaklama vergisinin merkezi bütçeye aktarılmak yerine, doğrudan Antalya’nın altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak yerel yatırımlarda kullanılması gerektiğini savundu.

​Şehir genelindeki trafik sorununa çözüm olarak "Akıllı Kavşak" sistemlerinin yaygınlaştırılmasını öneren Kaya; APP plaka düzenlemelerindeki mağduriyetlerin giderilmesi, trafik cezalarının vatandaş üzerindeki ekonomik yükünün hafifletilmesi ve modifiye sektöründeki esnaflara yönelik idari baskıların son bulması gerektiğini belirtti.

​"VATANDAŞIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

​Konuşmasını Antalya halkının haklarını koruma konusundaki kararlılığıyla noktalayan Aykut Kaya, "Vatandaşlarımızdan aldığımız vekaletin gereği olarak onların sesi olmaya, Antalya’nın kronikleşmiş sorunlarını TBMM çatısı altında takip etmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.