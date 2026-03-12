Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alanya’da siyaset camiasını sarsan gelişme kısa sürede büyük üzüntü yarattı.

Alanya’da siyaset dünyasını üzen haber bugün öğle saatlerinde geldi. Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, evinde yaşadığı ani rahatsızlık sonrası ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Edinilen bilgilere göre sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen Arıkan’ın kalp krizi geçirdiği belirlenmişti. Hastanede yoğun şekilde sürdürülen tüm müdahalelere rağmen Arıkan kurtarılamadı.

ALANYA’DA BÜYÜK ÜZÜNTÜ YARATTI

Arıkan’ın hayatını kaybettiği haberi kısa sürede Alanya’da yayılırken, siyaset ve iş dünyasından birçok isim taziye mesajları paylaşmaya başladı. Özellikle ilçede aktif siyasi çalışmalarıyla bilinen Arıkan’ın vefatı, sevenleri ve partilileri arasında büyük üzüntü yarattı.

Hastane önünde bekleyen yakınları ve partililer, acı haberin ardından büyük üzüntü yaşadı. İlçede uzun süredir siyasi faaliyetlerde bulunan Arıkan’ın cenaze programının ise önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.

ALPER ARIKAN KİMDİR?

Daha 40 yaşında olan Alper Arıkan, Alanya’da uzun yıllardır siyaset ve yerel çalışmalar içinde yer alan bir isimdi. Bir süre farklı siyasi oluşumlarda görev aldıktan sonra Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanlığı görevini yürütüyordu.

İlçe başkanlığı görevinde özellikle teşkilat çalışmaları ve yerel siyasi faaliyetlerle gündeme gelen Arıkan, Alanya’da partinin organizasyonlarını yürüten isimlerin başında geliyordu. Yerel toplantılar, saha çalışmaları ve parti etkinliklerinde aktif rol üstleniyordu.

CENAZE PROGRAMI BEKLENİYOR

Alper Arıkan’ın cenaze programına ilişkin detayların ailesi ve parti teşkilatı tarafından yapılacak açıklamanın ardından netleşmesi bekleniyor. İlçede birçok siyasi parti temsilcisinin de cenazeye katılması öngörülüyor.